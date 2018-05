BALONMANO Joseba Rodríguez 'Jaito', nuevo entrenador del Zuazo para la próxima campaña El técnico vizcaíno, que rechazó la oferta de renovación en el 'valle', da el salto a la élite en un año histórico para la entidad rojinegra S. OSORIO BARAKALDO. Viernes, 11 mayo 2018, 02:00

El trabajo y los buenos resultados tienen, tarde o temprano, su recompensa. Que se lo digan a Joseba Rodríguez 'Jaito', que después de tres buenas temporadas en el banquillo del Trapagaran -las dos primeras con fase de ascenso y una Copa Bizkaia incluida-, ha logrado dar el salto a la élite del balonmano, en este caso a la máxima categoría femenina nacional. El técnico vizcaíno será el entrenador del Zuazo para la próxima campaña.

A los responsables del club de la Margen Izquierda no les ha pasado inadvertidos los tres años de 'Jaito' en la entidad minera, con la que ha firmado unos de sus mejores años. Ahora asume uno de los «retos» más importantes de su carrera, que coincidirá con una temporada histórica para el equipo baracaldés por la organización -y como consecuencia, la participación- de la Copa de la Reina.

La posibilidad de optar a títulos y a objetivos más ambiciosos se asemeja a las metas personales del próximo míster rojinegro. «Mi objetivo siempre ha sido claro y ambicioso: llegar lo más arriba que me sea posible. Por eso, cuando se me planteó la posibilidad de entrenar en la máxima categoría lo tuve muy claro desde el principio. También influyó el hecho de no haber entrenado nunca en categoría femenina, lo que supone un reto añadido que me apetece mucho afrontar», afirmó el técnico bilbaíno.

Continuidad del bloque

El club, además, anunció que el objetivo es «renovar a la columna vertebral de la plantilla y realizar alguna incorporación». Por el momento, ya está confirmada la continuidad de Ainhoa Hernández, Amaia González de Garibay y Paula Valdivia.