BALONMANO 'Jaito' abandona el Trapagaran para enrolarse en un nuevo proyecto «irrechazable» Después de tres buenas temporadas, Joseba Rodríguez no continuará en el banquillo pese a la oferta de renovación del club minero S. OSORIO TRAPAGARAN. Miércoles, 9 mayo 2018, 02:00

Dos participaciones en la fase de ascenso y una Copa Bizkaia en tres temporadas. Es el exitoso balance de Joseba Rodríguez 'Jaito' en el banquillo del Trapagaran. Este curso aún no ha finalizado la temporada, y aunque en la competición liguera las posiciones nobles han quedado a desmano, el equipo aún tiene posibilidad de optar a otro título: repetir triunfo en la Copa Bizkaia. De ahí que la directiva del club minero haya intentado renovar al técnico vizcaíno, que, sin embargo, no ha aceptado la oferta por haberse enrolado en un nuevo proyecto «irrechazable».

Hace unos meses, el aún preparador auriazul comunicó a los responsables de la entidad su decisión de no continuar en el banquillo la próxima temporada. «Desde el club no tenemos más que palabras de agradecimiento por el trabajo desarrollado durante todo este tiempo. Tres magníficos años de éxitos deportivos y, sobre todo, de una relación personal que ha trascendido las canchas», señaló el presidente, José Luis Serrano.

Pese a que no ha querido soltar prenda sobre su nuevo destino, 'Jaito' emitió ayer una misiva para despedirse de la afición del 'valle' en la que asegura que no le ha resultado fácil tomar la decisión de marcharse. «Unos meses atrás se me planteaba un nuevo reto muy tentador e imposible de rechazar para un apasionado del balonmano como yo me considero y, a pesar de que el corazón me exigía quedarme donde estaba, la cabeza me hizo recapacitar y me animó a tomar la decisión de dejar el club donde he vivido una de las mejores etapas de mi vida. La mejor como entrenador, sin duda», asegura en el escrito.

Las puertas «abiertas»

A pesar de los logros deportivos, que han sido los mejores de los últimos años, el míster minero destaca en su carta de despedida al trabajo y esfuerzo que realizan cada día los responsables de la entidad, pero también empleados y aficionados porque su dedicación al club es «impagable». Por su parte, la directiva amarilla le deseó la mayor de las suertes en su nuevo proyecto y recordó que «las puertas del Trapagaran siempre estarán abiertas para cuando decida regresar».