BALONMANO La internacional Ainhoa Hernández jugará otro año más en el Zuazo El club fabril anuncia la renovación de la pivote para la próxima campaña, en la que será necesario «recuperar nuestra esencia», señala S. OSORIO BARAKALDO. Jueves, 26 abril 2018, 02:00

El Zuazo contará una temporada más con la gran joya de la corona. La pivote internacional, Ainhoa Hernández, jugará la próxima campaña en el conjunto fabril, club en el que se ha criado deportivamente y en el que ha despuntado como una de las jugadoras con mayor proyección a nivel estatal. Ya el año pasado se rumoreó su salida de la entidad rojinegra, pero la canterana decidió apostar por seguir progresando y perseguir sus sueños con el equipo de toda la vida.

El club vizcaíno ya ha iniciado el trabajo en los despachos de cara a la planificación de la próxima campaña. La primera en estampar su firma fue otro pilar del equipo, Amaia González de Garibay. Una de las prioridades de la entidad baracaldesa era mantener también a Hernández en la plantilla, y más en un año en el que la Copa de la Reina se disputará en la localidad de la Margen Izquierda, con la participación garantizada del club anfitrión. «Es mi club de toda la vida y estoy en casa. Este año creo que se nos ha quedado una espina clavada, no hemos tenido suerte en nada y el año que viene se celebra la Copa de la Reina en casa y eso es una motivación más para quedarme en Barakaldo», señala la deportista fabril.

La pivote internacional ha pasado por todas las categorías del club hasta llegar al primer equipo. Ha sido 83 veces internacional juvenil, junior, absoluta e, incluso, olímpica, ya que participó en los Juegos de Río de Janeiro. Su primer torneo de envergadura con la selección estatal fue en 2015, cuando el extécnico nacional Jorge Dueñas le reclutó para disputar el Mundial de Dinamarca, siendo la primer jugadora rojinegra de la historia en participar con las 'guerreras'.

Su objetivo es seguir dando pasos, tanto a nivel individual como grupal. La liga aún no ha finalizado y aunque el objetivo europeo es posible matemáticamente, la mente ya está puesta en el próximo curso. «El año que viene nos irá mejor. Este año teníamos también muchas expectativas, pero al final entre cambio de entrenador y tal, no hemos encontrado nuestra esencia y eso espero, que el espíritu del año que viene vuelva a salir y podamos optar a más cosas a las que este año no hemos podido alcanzar», desliza.