La haurreskola de Cruces se queda sin calefacción dos días Imagen de la haurreskola de La Paz. / Fernando Gómez Al parecer, el depósito de la vieja caldera se quedó sin gasoil, aunque ya está lleno. El Consistorio ha anunciado que en breve se pondrá en marcha la nueva, recién instalada ENEKO PÉREZ BARAKALDO Martes, 9 enero 2018, 20:07

Los padres de la haurreskola de La Paz, en el barrio baracaldés de Cruces, han tenido una vuelta de vacaciones accidentada. Sus pequeños han pasado dos días sin calefacción precisamente en una semana que ha comenzado con unas temperaturas propias de la estación en la que estamos. Según ha denunciado una madre a este periódico, este lunes y este martes, los radiadores no funcionaban, una situación que ha generado preocupación y enfado.

«Nos han dicho que los tanques de la caldera se habían quedado sin gasoil», contó a este periódico esta mujer. Aunque la explicación no convencía a los afectados. Al parecer, el centro llevaba dos semanas cerrado por vacaciones y el último día que recibió a los niños no hubo problemas. «Da la sensación de que no hay nadie al cargo de la situación», señaló.

No es la primera vez que esta haurreskola, única en Barakaldo, sufre problemas con la caldera. La guardería no es nueva, sino que anteriormente era gestionada por BBK. Cuando esta entidad dejó de prestar el servicio, pasó a manos municipales, que la reabrió con la denominación actual en septiembre de 2016. Entonces, invirtió 180.000 euros en poner a punto el edificio.

Los padres de los críos matriculados, que actualmente son unos 30, han pedido en varias ocasiones a los responsables municipales que pongan solución a los problemas con la calefacción. «La caldera actual es muy antigua y realiza un alto consumo de gasoil», reconocieron desde el Consistorio, donde también quieren destacar su rápida respuesta al incidente actual. «En cuanto tuvimos constancia de lo ocurrido, se ordenó llenar de nuevo el depósito», subrayaron. También se llevaron al centro «radiadores para garantizar el transcurso normal de las clases». El asunto también contó con respuesta del primer grupo de la oposición, el PSE, que exigió una «solución inmediata». Si no hay ningún contratiempo nuevo, la calefacción volverá a funcionar este miércoles para descargo del AMPA.

Una caldera nueva

No obstante, el equipo de gobierno también anunció que el centro contará con una caldera nueva en marcha dentro de muy poco, tal y como se comprometieron con los padres hace meses. En noviembre comenzó la renovación del sistema de calefacción, que hará un «consumo más responsable de energía». Los trabajos acaban de concluir «en los plazos que fueron aportados al AMPA», señalaron fuentes municipales. A lo que se está esperando ahora es a tener «los permisos necesarios de Naturgas para ponerlo en marcha». Mientras llegan esos papeles, la nueva caldera instalada convivirá sin entrar en funcionamiento con la vieja.