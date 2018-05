El 'gasolino' vuelve a cubrir la ruta entre Barakaldo y Erandio El 'gasolino' funciona entre semana, de 5.30 a 21.25 horas. / P. URRESTI Los responsables del servicio han pasado la revisión técnica de una de las 3 embarcaciones tras el precinto impuesto por la Guardia Civil hace dos semanas SERGIO LLAMAS BARAKALDO. Jueves, 17 mayo 2018, 02:00

El emblemático 'gasolino' que salva la ría entre el barrio baracaldés de Urban-Galindo y el municipio de Erandio volvió a entrar ayer en funcionamiento, después de algo más de dos semanas de parón. El responsable del servicio, Oscar Suárez, consiguió regularizar finalmente este martes la situación de una de las tres embarcaciones de las que dispone, la 'Anne', mientras tramita la puesta al día del resto.

La mañana del viernes 27 de abril, el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Bizkaia precintó la embarcación por no haber pasado a tiempo la revisión técnica anual a la que debía someterse. Los boteros que realizan el pasaje entre Erandio y Barakaldo venían utilizando esta lancha desde hacía un par de días, después de que la usada anteriormente, con la inspección todavía vigente, sufriera una pequeña avería en el motor.

La Guardia Civil también señaló que los propietarios no portaban en la cabina el recibo obligatorio que acredite la vigencia de los seguros. Suárez recordó ayer que los seguros de la embarcación se encuentran al día. «Al año me suponen un gasto de 4.000 euros, pero no podemos dejar nada en la cabina porque los chavales nos han entrado varias veces y se llevan las cosas», explicó.

El botero de Erandio ha dejado un depósito de 6.000 euros mientras prepara un recurso

El responsable del 'gasolino' señaló que en los últimos días ha recibido «una avalancha de llamadas» por parte de los usuarios del servicio, a los que diariamente ahorra más de 20 minutos de viaje, al evitar tener que ir hasta San Ignacio para hacer el transbordo en el metro. «Hoy -por ayer- habrán pasado la mitad que en un día normal. Los clientes me han dicho que me han echado mucho de menos. El mayor apoyo ha sido el suyo», agradeció.

En seco y a flote

Ahora, el objetivo es poner al día las tres embarcaciones. La segunda ya ha sido inspeccionada en tierra, donde se revisan las maderas del casco, y está a la espera de unos pequeños trabajos de carpintería para pasar la segunda revisión ya a flote. Por el momento, Suárez ha tenido que depositar 6.000 euros de sanción mientras tramita un recurso. El gasolino funciona de lunes a viernes, entre las 5.30 y las 21.25 horas. Además, los fines de semana se emplea para celebraciones.