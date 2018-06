TERCERA «Nos hemos ganado el derecho a estar en esta final» El de Santoña celebra el primer tanto del encuentro de vuelta ante el Plasencia. / C. P. El defensa cántabro, que anotó el gol el domingo, ve a su equipo en un «buen momento físico y mental» para medirse al correoso Castellón Nacho Neira Defensa del Portugalete SILVIA OSORIO PORTUGALETE. Miércoles, 13 junio 2018, 02:00

Nacho Neira es la voz de la experiencia en el Portugalete. Su trayectoria y su participación en varias fases de ascenso así lo acreditan. El de Santoña ha estado este curso relegado al banquillo, pero cuando le ha tocado ser titular, como ocurrió el domingo, ha dado muestra de su buen hacer y veteranía. De su clase. Si no es el campo, en el vestuario, pues su aportación esta campaña ha sido fundamental. Comprometido con los objetivos del club jarrillero, ve a los suyos con confianza y en «un buen momento a nivel físico y mental» para encarar la final del play-off ante el Castellón y luchar por el ansiado ascenso.

- Les ha tocado un hueso.

- Sabíamos que cualquier rival iba a ser complicado. Como hemos hecho en las dos anteriores rondas, la mayoría de la plantilla quedamos en casa de Gabri para seguir el sorteo. Llegamos en un buen momento, tanto a nivel físico como mental y de vestuario. Cualquier compañero que le toque disputar esta final lo va a hacer muy bien. Todos estamos en condiciones.

- Así lo demostró el domingo. Este año no ha contado con muchos minutos, ¿qué tal se encontró?

- Me hubiese gustado participar más, pero he intentado aprovechar todas las oportunidades que se me han dado. El otro día estuve muy a gusto y, además, con un gol que ha servido para pasar la eliminatoria, la alegría es mucho mayor.

- Tiene experiencia en esta competición, tanto en su etapa en Grecia como en Torrelavega. Es de los que sabe que de nuevo va a tocar sufrir.

- Son eliminatorias muy igualadas. He visto varios partidos del Castellón y también le costó. El Plasencia nos puso las cosas muy difíciles, pero llegamos en un momento muy muy bueno para afrontar este importante reto que tenemos por delante, que así es como lo vemos nosotros. Nos quedan dos partidos y estamos centrados en sacar un resultado positivo en La Florida ante nuestra gente. Son 180 minutos y seguramente se decida en Castellón.

- El domingo, todos a La Florida.

- Tiene que ser una caldera. Sabemos que no nos van a fallar. Además, es el último partido en casa de la temporada. Creo que la hinchada está orgullosa de su equipo y muestra de ello será yendo al campo y arropando a los jugadores. Para nosotros es importantísimo. Necesitamos de su aliento. Sabemos que cualquier detalle va a ser vital. Esperamos corresponderles en el campo con una alegría.

- ¿Se veían a estas alturas en la final? El inicio fue costoso. En octubre el equipo estaba en el puesto decimocuarto.

- Fue complicado para todos. Los inicios, a veces, son difíciles. Lo que no dudábamos era de lo que teníamos, de una gran plantilla que iba a luchar hasta el final por todo. Creo que así ha sido. Ahora en el play-off somos también un rival muy complicado. Estamos haciendo las cosas muy bien y seguro que no vamos a ponérselo fácil a nadie.

Una piña

- ¿Cuál cree que ha sido una de las claves del cambio de rumbo?

- Éramos conscientes de que la plantilla era muy buena, pero lo que nos ha dado ese plus es el gran grupo humano que hay. Hemos creado una pequeña familia entre jugadores, cuerpo técnico... Nos ha dado un plus a la hora de afrontar cualquier tipo de problema que puede ir surgiendo durante la temporada. En ese aspecto, tenemos un vestuario maduro, una mezcla de jugadores jóvenes con hambre y futbolistas con algo más de experiencia que creo que hemos sabido transmitir a los más jóvenes lo que es el Portugalete y la importancia que tiene el ascenso.

- ¿Conviene alejarse de la euforia?

- Yo creo que la palabra es ilusión. Nos hemos ganado el derecho a estar en esta final y a que la afición confíe en este equipo para conseguir entre todos ese ascenso. Tenemos mucho respeto al Castellón, pero los dos estamos en Tercera, hay que competir y las cosas se muestran en el césped. Es ahí donde tenemos que demostrar que somos mejores que ellos.