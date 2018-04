Eskorbuto sale a escena en Santurtzi El sestaotarra Iraitz Atutxa improvisa en su actuación./ / Y. Fernández 36 jóvenes participan en el casting de 'Generación Anti Todo', la primera película-documental sobre la mítica banda de punk SILVIA CANTERA Lunes, 9 abril 2018, 01:25

«He escuchado Eskorbuto desde crío. Mi aita me lo ponía en el coche». Aritz Castillo solo tiene 17 años, pero es un gran admirador de la emblemática banda 'made in Santurtzi' que triunfó en los 80. Con apariencia más de roquerillo que de punki, el joven no se lo ha pensado dos veces para tratar de formar parte de un proyecto que engrandecerá aún más la leyenda del grupo.

Este otoño, los fans de Eskorbuto asistirán a un momento muy esperado. Cumplidos 25 años desde las muertes de dos de sus fundadores, se estrenará la primera película. 'Generación Anti Todo' es un largometraje dirigido por el joven cineasta santurtziarra Iñigo Cobo, un trabajo entre la ficción y el documental que revisa el mito y el alcance del grupo. Ayer, 36 jóvenes de entre 16 y 25 años probaron suerte en el casting que se celebró en la sala Kresala de la localidad para buscar a los protagonistas -un chico y una chica punkis- de la ficción.

No era requisito indispensable tener nociones interpretativas ni siquiera ser un fan que se sepa de pé a pá todas las canciones. Entre los candidatos, jóvenes variopintos, tanto por su estética como por sus pretensiones. Fueron preseleccionados entre 280 solicitantes. Con cresta teñida de rojo pasión, camiseta de tirantes y pantalón pitillo, Iraitz Atutxa, un joven de 16 años de Sestao y remero, confesaba ser un gran entusiasta del grupo. «No soy actor, pero me haría especial ilusión hacer este papel», comentaba. La prueba consistió en un diálogo improvisado en distintas situaciones. Los aspirantes no pudieron preparar nada. «Queremos que sea lo más natural posible para que tenga un toque realista. No es necesario que tengan experiencia, sino que tengan algo ahí dentro que nos llame la atención», afirmó Cobo.

A Iraitz se le vio con soltura sobre el escenario. Su misión, deshacerse de una chica a la que conoce en una estación y que se empeña en ligar con él. El chaval se las ingenió para salir airoso de la incómoda situación con la llamada de un «colega». «Se me ha ocurrido de repente. No estaba nada nervioso». Los aspirantes tuvieron que afrontar pruebas muy diversas.

Jone, una muchacha de Deusto que se presentaron por su pasión por la interpretación, no tuvo ningún reparo para convencer, con su voz suave y mirada dulce, a su estricta madre, interpretada por la directora del casting, de que le comprara una guitarra nueva.

Decisión «complicada»

A Nahikari Rodríguez, portugaluja de 25 años, se le notaron las tablas. La joven firmó una gran actuación tratando de explicar a su madre el extravío de su móvil tras una noche de fiesta. «¡Me ha convencido!», espetó la directora de la prueba.

Para los responsables del proyecto, será «complicado» elegir a los dos protagonistas. «Estamos viendo cosas interesantes», valoró el director de la cinta. La parte de ficción, que zigzagueará entre las conversaciones del documental en el que han participado Pako Galán, Roberto Moso o Unai Expósito, versará sobre cómo dos jóvenes punkis se relacionan con su entorno y cómo se abren paso en la vida adulta mientras buscan la autenticidad en pleno siglo XXI.