«Este equipo podía haber llegado a más»

El play-off ya quedaba lejos antes de la disputa de la trigésimosexta jornada, pero el Barakaldo se agarraba a su última opción. El empate del domingo ante el Burgos echó por tierra cualquier esperanza de obrar el milagro, de manera que los de la Margen Izquierda tendrán que conformarse este curso con ser uno de los agraciados con el billete para la Copa del Rey. A falta de dos partidos para la conclusión del campeonato, el conjunto fabril es séptimo, pero el objetivo será dar caza a la sexta plaza. La quinta también es ya inalcanzable.

Ha sido una temporada en la que los puestos de privilegio no han estado en muchas ocasiones cercanos. Y eso que el equipo vizcaíno puede presumir de ciertos logros, como su imbatibilidad en Lasesarre -está a solo un encuentro de pasarse todo un año sin perder en su feudo- o ser uno de los conjuntos menos goleados del grupo. «Ha sido una pena que se nos hayan esfumado por completo las opciones. Siempre tienes la esperanza de llegar con posibilidades, pero era difícil. Ha sido un golpe verse lejos de estas posiciones», señaló ayer a este diario el portero gualdinegro, Jon Irazustabarrena 'Txusta'.

El cancerbero guipuzcoano, que cumple su segunda campaña defendiendo la puerta baracaldesa, ha sido titular prácticamente durante todo el año. Con semblante humilde, se muestra contento por su aportación personal, aunque asegura que el buen rendimiento defensivo del equipo se debe también al trabajo colectivo. «El número de goles encajados indica el trabajo que ha hecho este equipo. El contrario ha llegado muy poco y nos han generado pocas ocasiones», afirma.

Por ello, está «convencido» de que «el equipo podía haber llegado a más y estar entre los cuatro primeros». Sin embargo, el Barakaldo ha fallado en momentos clave de la temporada, sobre todo, cuando debía enganchar varias victorias consecutivas para dar ese paso al frente que ha faltado. «Ha habido circunstancias que no nos han dejado estar ahí. Hemos sido un equipo de dos caras, una en casa y otra fuera. A domicilio no hemos mostrado esa identidad que sí hemos mostrado en Lasesarre», arguye. Hasta el último partido de la primera vuelta, los hombres de Aitor Larrazabal no lograron sumar su primer triunfo a domicilio.

La sexta plaza

En choques anteriores dejaron escapar puntos importantes por no ser capaces de amarrar el resultado o incluso de haber rematado la faena. «Ante el Burgos y en otros partidos no hemos sido capaces de gestionar la renta que teníamos. En algunos encuentros nos han empatado o nos han remontado. Hubieran sido puntos importantes. Si hiciésemos la suma, salen las cuentas y estaríamos más arriba. Te da cierta rabia», reconoce.

Pero en el segundo tramo del campeonato, la dinámica cambió y el combinado vizcaíno cosechó varios triunfos lejos de su feudo que le han mantenido al acecho de los puestos cabeceros, pero con amplias distancias que no se han conseguido salvar. «Cada semana hemos tenido pequeños objetivos para ir cumpliendo, poniéndonos sextos, poniéndonos quintos... Ahora, el objetivo principal sería quedar sextos y estamos muy motivados, al igual que para conseguir finalizar la temporada sin perder en casa. Es un objetivo bonito. Si nosotros estamos bien, es muy difícil ganarnos», zanja el guardameta de Usurbil.