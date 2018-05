TERCERA Todo por decidirse El Sestao se conjura para no desperdiciar la ventaja obtenida ante la Arandina, mientras el 'Portu' está obligado a ganar en casa al Llanes SILVIA OSORIO BARAKALDO. Martes, 22 mayo 2018, 02:00

Todo por decidirse. Y es que nadie dijo que iba a ser fácil. El Sestao y el Portugalete mantienen abierta la primera eliminatoria de la fase de ascenso a la categoría de bronce. Semana decisiva que tendrá como colofón un partido de vuelta en el que habrá que ir a cara de perro en busca del botín deseado, ese con el que sueñan dos pueblos enteros y por el que han batallado durante todo un año. Un objetivo, el ascenso a Segunda B, que ni verdinegros ni jarrilleros están dispuestos a dejar escapar a las primeras de cambio.

El River, a priori, lo tiene algo más fácil. El conjunto de Ibon Etxebarrieta logró un triunfo por la mínima ante la Arandina. Partirá con una ligera ventaja en el marcador, aunque no por ello será un camino sencillo, pues los burgaleses atesoran potencial más que suficiente para firmar una remontada que buscarán con ahínco. La visita este domingo al Montecillo no será tarea fácil. «El resultado es bueno, sobre todo, por mantener la portería a cero. Tenemos claro que hacer gol allí será dar un paso muy grande», señaló ayer el técnico bilbaíno.

«Fue un partido muy igualado, de mucho respeto e intensidad entre ambos rivales» cARLOS DOCANDO, TÉCNICO DEL PORTUGALETE

Los de Carlos Docando, por su parte, están obligados a ganar el domingo en La Florida al Llanes tras el empate sin goles de la ida. Fue un choque intenso y duro, de mucha disputa y con escasas ocasiones, aunque fue el conjunto jarrillero el que en la segunda mitad de la contienda pudo tomar la delantera con dos oportunidades claras. «Fue un partido muy igualado, de mucho respeto entre ambos rivales y con mucha intensidad. El equipo se adaptó a las condiciones de juego, ya que el césped estaba muy duro y propició mucho juego aéreo», explicó el entrenador portugalujo.

«Es un buen resultado, sobre todo, por no encajar. Hacer gol allí será dar un paso muy grande» Ibon Etxebarrieta, Técnico del Sestao

Camilo, en el dique seco

Para ambos equipos, será fundamental no encajar. El River, para no empatar la eliminatoria y poner en peligro la ventaja tomada, y el 'Portu' para no complicarse las cosas, ya que el gol en campo contrario vale doble. El conjunto asturiano demostró las virtudes que le hacen ser un rival temible en cualquier campo. «Es un equipo veterano y sabe estar en el campo. Arriba tienen experiencia y a nivel técnico tienen calidad. No nos pondrán las cosas fáciles», advierte el míster jarrillero.

Su homólogo en el banquillo verdinegro tampoco se confía. «Sigo pensando que será un partido muy igualado. Somos dos equipos similares y se decidirá por detalles», pronostica Etxebarrieta, que sí reconoce que sus pupilos están con la moral más alta. «Frenamos una racha de 15 partidos sin perder. Moralmente, nos ha dado fuerza».

Por su parte, el técnico del Portugalete arenga a sus hombres a mantener la línea mostrada en su feudo durante prácticamente todo el campeonato. «Jugamos en nuestro estadio y tenemos que ser el equipo que hemos sido en casa todo el año», señaló Docando, que pudo meter en convocatoria a Bengoetxea, lesionado en las últimas semanas, y que tiene disponibles a todos sus hombres, salvo Txaber. Por el contrario, Etxebarrieta pierde a Camilo, que sufrió un esguince en la última jugada del choque y «es complicado» que se recupere para el partido de vuelta.