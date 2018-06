CULTURISMO Alex Guzmán: «El culturismo es una vida sana, lo mismo que si vas a andar en bicicleta» Guzmán trabaja a relevos en Petronor. / EL CORREO Recién proclamado Campeón de España, el competidor de Ortuella anuncia un parón tras un año plagado de éxitos sobre la tarima SILVIA OSORIO ORTUELLA. Viernes, 29 junio 2018, 02:00

Álex Guzmán está en racha. El culturista de Ortuella ha firmado un estreno triunfal en su primer año de competición. Tras quince años entrenando para esculpir su cuerpo a modo de «hobby», este trabajador de Petronor fue medalla de plata en su primer Europeo y recientemente se ha proclamado Campeón de España en su talla.

- Menudo año. Está con el pie en el acelerador.

- La verdad que este año se ha dado bastante bien. Me hubiera gustado ganar la Diamond Cup, pero no salió mi talla y salí con una más alta. Aunque he conseguido varios logros importantes y no es para quejarse.

- ¿Qué más objetivos se plantea?

- Me gustaría volver a estar en la selección para participar en otro Europeo o en algún Mundial.

- Lleva un ritmo vertiginoso en el último año, ¿ha pensado en parar?

- Toca tomarse un respiro, sí. Después del verano, empieza una nueva temporada, pero no voy a salir. Voy a descansar. El año que viene sí que me lo planteo, pero tengo que hablar con mi preparador, Rubén, que es quien me guía y me orienta. Y también con mi pareja.

- Es mucha dedicación.

- Son muchas horas fuera de casa, muchas horas de entrenamiento... Implica mucho y hay que valorar muchas cosas. Familia, el trabajo... Son 24 horas pendiente del deporte y compaginarlo todo es complicado.

- ¿Le costó esculpir su cuerpo?

- Para llegar a un nivel de competición con garantías estuve cuatro meses.

- ¿Cuántas horas al día mete en el gimnasio?

- Cerca de dos horas al día. En el gimnasio suelo estar una hora, pero también hago otra de cardio. Trabajo a relevos. Algún día que entro a las seis de la mañana, me pongo a las 4 a hacer cardio en casa.

Quince años entrenando

- ¿Qué le llevó a probar sobre la tarima después de quince años entrenando pero no compitiendo?

- Siempre me ha gustado. Y luego, tenía amigos que se dedicaban a ello y me animé. La verdad es que no pensaba que se me iba a dar tan bien. Salí por probar, con el objetivo de no desentonar. ¡Ya ves! Ha ido todo sobre la marcha. Iba a participar únicamente en el vasco-navarro y al final...

- ¿Es cierto que el culturismo atrapa?

- A mí me gusta entrenar y lo voy a seguir haciendo por hobby, aunque no compita. Ahora está muy de moda y algunos quieren subirse muy rápido a la tarima. A mí me parece que es una vida sana, lo mismo que si vas a andar en bici.

- Tiene buenos espejos en los que mirarse, como su entrenador, Rubén Fernández, y su pareja, Eva Berenguer, dos renombrados culturistas. ¿Qué ha aprendido de ellos?

- Me han apoyado incondicionalmente. Sin ellos, yo no habría hecho nada. Rubén me ha educado en este mundo de la competición. Eva es profesional, no es cualquiera, y también me ha ayudado mucho. Me arropan mucho y eso me hace presentarme con muchas garantías.