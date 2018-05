TERCERA «Hemos creado una pequeña familia y eso nos va a hacer competir al máximo» El futbolista vizcaíno considera clave para el play-off «mantener la cabeza fría». / PEDRO URRESTI Mikel Cubería, pilar fundamental del Portugalete, afirma haber vivido su «peor y mejor» campaña en un año en el que el objetivo es ascender SILVIA OSORIO PORTUGALETE. Miércoles, 9 mayo 2018, 02:00

El fútbol da muchas vueltas. Que se lo digan a Mikel Cubería. El centrocampista jarrillero, empezó el curso con un rol secundario, pero, tras el cambio en el banquillo, se ha convertido en un pilar fundamental del equipo tanto en el centro del campo como desde su posición actual de central. «He pasado de mi peor etapa a mi mejor temporada», afirma. Sestaoarra de 25 años, cumple su segunda campaña en las filas portugalujas en un año en el que el conjunto vizcaíno ha certificado su presencia en el play-off para optar al ascenso. Clasificados como segundos, el futbolista asegura que el equipo está «con muchas ganas» y considera clave la unión del vestuario para caminar hacia el objetivo: «Hemos creado una pequeña familia y eso nos va a hacer competir al máximo».

- El empate ante el Santurtzi dio para mucho. Nada menos que el subcampeonato.

- Nuestra idea está claro que era ganar, pero era un derbi y el partido fue muy disputado. No pudimos obtener los 3 puntos, pero estamos contentos por la segunda plaza para el play-off y a por ello iremos. También teníamos en la oreja que la 'Cultu' iba ganando, así que nuestro objetivo era asegurarnos entrar como segundos.

- ¿Cómo ve al equipo para encarar la promoción?

- Con muchas ganas. Es el trabajo de todo el año. Estamos con mucha ilusión. A ver de qué somos capaces.

- En el vestuario comentarán los posibles rivales. Confiese.

- Sí que hay conversaciones, pero yo intento no mirar demasiado porque aún queda una jornada y hay muchos equipos que están igualados.

- ¿Qué cree que será clave para arrancar con buen pie?

- Sobre todo, mantener la cabeza tranquila. Al quedar segundos, la vuelta la vamos a tener en casa y será clave. Hay que intentar no encajar goles y meter alguno en la ida para que nos dé cierta tranquilidad para la vuelta. Pero todo puede pasar. A ver cómo lo encaramos.

Cambio de rol

- Será fundamental el apoyo de la grada.

- Sí. Durante todo el año los aficionados han subido a La Florida y han estado bastante unidos a nosotros. ¡Que vengan todos los que puedan! Con ellos vamos a estar a muerte.

- ¿Pensaban no jugarse nada en la última jornada?

- Nos costó arrancar y, la verdad, estar como estamos ahora ya lo firmábamos. Estábamos en una situación que no salían los resultados. Ahora creo que nos hemos quedado cortos porque hemos hecho muy buenos partidos y hemos perdido algunos puntos que si los llegamos a sumar... A saber qué habría pasado. Pero estamos contentos con el trabajo hecho.

- Con el cambio de técnico, pasó a tener más protagonismo. ¿Cuál es su balance a nivel personal?

- Jugaba poquito y mi rol era otro. Ahora solo tengo palabras de agradecimiento al nuevo míster porque haya confiado en mí. He intentado hacerlo lo mejor posible en el campo, que es donde tenemos que dar el callo. No voy a mentir, al principio fue una etapa dura, de las más duras de mi carrera, pero el fútbol da muchas vueltas. Un día estás fatal y no levantas cabeza y otro estás ilusionado, como ahora, disfrutando mucho cada partido, pensando en el play-off...

- Sin embargo, ¿igual ha sido su mejor año como futbolista?

- Totalmente. He pasado del peor al mejor. No imaginaba que iba a terminar así el año. La campaña pasada ya disfruté mucho en el Santurtzi, pero el hecho de aspirar al play-off no tiene precio.

- Aún tiene 25 años. ¿Dónde le gustaría llegar?

- A Segunda B. Lo ideal sería ascender con el Portugalete. Pero soy un jugador del día a día; no me gusta tener pájaros en la cabeza. Lo que tenga que venir, vendrá.

- ¿Cómo ve al equipo para lograr el ascenso?

- He estado en muchos equipos y lo que veo en el Portugalete es que hemos creado una pequeña familia. Y eso nos va a dar muchas posibilidades de estar compitiendo todos los partidos al máximo. Esa unión nos va a dar mucho.