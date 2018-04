El Consistorio sestaoarra apura los trámites para construir un gimnasio en el colegio Albiz

El alcalde de Sestao, Josu Bergara, confirmó ayer que el Ayuntamiento aprobará, en los próximos días, la licencia para construir un gimnasio en el colegio Albiz. Finalmente, el Gobierno vasco, encargado de las grandes obras en los recintos educativos en Euskadi, ha presentado el proyecto ante el Consistorio. «Nosotros debemos estudiarlo y comprobar todo. Eso requiere un tiempo para que el arquitecto municipal lo revise y le dé el visto bueno. En los próximos días otorgaremos la licencia de obras», anunció el regidor municipal. En pocas semanas comenzarán las actuaciones, que, además, serán aprovechadas para mejorar los accesos al centro.

La noticia llega después de que el AMPA acusará al Ayuntamiento de obstaculizar el proyecto, algo que Josu Bergara quiso aclarar. «Nosotros somos los primeros interesados en que vaya para adelante y eso es indudable. Pero las cosas llevan unos plazos», argumentó. El nuevo equipamiento supondrá un desembolso cercano al millón de euros, según confirmaron fuentes del departamento de Educación.

El espacio constará de 300 metros cuadrados y estará pegado al edificio de primaria. El recinto, además, incluirá la construcción de vestuarios y nuevos despachos para el profesorado, entre otras novedades. Aunque de momento se desconoce cuánto tiempo podría durar la obra, el Ejecutivo prevé empezarla en verano, aprovechando el parón estival de las clases.

Lo que parece que no se va a proyectar es la cubierta del patio. Así se desprende de la respuesta del departamento de Educación a la pregunta planteada por el grupo Elkarrekin Podemos sobre este equipamiento. Los responsables educativos recuerdan que en 2016 «se acordó con la comunidad educativa la construcción de un gimnasio como espacio de actividad deportiva así como zona de recreo cubierta». El AMPA califica esta respuesta de «bochornosa e inadmisible». «Nos quieren dar un 2x1 y no lo vamos a permitir. ¿Usan el resto de colegios del entorno el gimnasio como sitio de recreo?», se preguntan con enfado.

La escuela Albiz, con 473 alumnos, es el centro que más niños acoge en la localidad fabril y la ausencia de un patio cubierto ha ocasionado no pocos inconvenientes, especialmente en un invierno como el que acaba de terminar. Susana, una de las madres, lamenta ser «los únicos que no tengamos un espacio a resguardo digno. No es normal que muchos críos se tengan que quedar dentro cuando hace malo. Necesitan desfogarse».

Accesibilidad

Igualmente, los progenitores denuncian que actos festivos dirigidos al público infantil como los carnavales o la visita navideña del Olentzero «se han suspendido ya en varias ocasiones» por no disponer de una cubierta «en condiciones». «Sabemos que en Barakaldo se han cubierto los colegios de Arteagabeitia y Gurutzeta. Solo pedimos que se nos tenga en cuenta. Estamos velando por el interés de nuestros hijos», sostiene esta miembro del AMPA.

La quejas también se extienden a la accesibilidad. Sonia, otra de las amatxus, lo explica:«Estamos condenados a bajar y subir escaleras para acceder a los patios. Imagina cómo tiene que ser hacer ese camino con muletas o con las sillas de bebés, es un martirio». En ese sentido, el Consistorio local ha invertido 6.000 euros para elaborar un estudio arquitectónico que valore diversas posibilidades para eliminar todas la barreras del recinto.