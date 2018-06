Condenan al Ayuntamiento de Barakaldo a devolver el cobro de una plusvalía La sentencia califica de «ingenioso, pero artificioso» el argumento dado por los representantes jurídicos del Consistorio S. LLAMAS BARAKALDO. Martes, 26 junio 2018, 02:00

El Ayuntamiento de Barakaldo ha sido condenado a devolver algo más de 580 euros que en 2016 le cobró a un vecino en concepto de plusvalía por la venta de su vivienda, así como los intereses generados y las costas judiciales. El tribunal de lo Contencioso número 3 de Bilbao ha dado la razón, sin posibilidad de recurso, al particular al que se le cobró este impuesto a pesar de que perdió dinero con la venta: frente a los 188.000 euros que pagó por la vivienda en 2004, recibió 179.000 en el año 2016.

La sentencia califica de «ingenioso, pero artificioso» el argumento dado por los representantes jurídicos del Consistorio, que alegaron un incremento en el valor del suelo pese a que el de la construcción se hubiera reducido. «Pretender cargar a los recurrentes con la justificación de que se ha producido un decremento del valor de los terrenos, cuando ha bajado apreciablemente el del inmueble, resulta una carga diabólica que no puede ser admitida», señala el fallo.

El abogado que ha llevado la causa, Iñaki Barredo, recordó que no es un caso único. «Esta situación afecta a un montón de gente. Como no son cantidades excesivamente altas, muchos lo dejan pasar», denunció el letrado, quien apuntó que no todos los municipios están cobrando la plusvalía en estas situaciones.

Decreto foral

En el Ayuntamiento de Barakaldo señalaron que este caso es anterior a la modificación del decreto foral que regula el cobro de las plusvalías, llevado a cabo en junio de 2017, que recoge el cobro de la tasa únicamente en los supuestos en los que se produce un incremento del valor. La medida, consensuada con Eudel, se acometió para dar seguridad jurídica a los consistorios al ver que se estaban produciendo sentencias contrarias en Gipuzkoa y Álava.