FÚTBOL SALA Las chicas del Santurtzi se llevan el título de liga en su primer año al vencer al Muskiz E. PÉREZ SANTURTZI. Martes, 27 marzo 2018, 02:00

El Santurtzi femenino se coronó este fin de semana campeón de liga tras endosar una dolorosa goleada al Muskiz, al que ganó 9-0. Las jugadoras de Asier Navarro, enchufadas desde el primer minuto, no dieron opción a la sorpresa y buscaron a su rival con mucho ahínco, con la intención de cerrar el triunfo lo antes posible. No hubo que esperar mucho para ver el primer gol del encuentro, que fue obra de Maitena en el minuto 4. El choque no tuvo color y prueba de ello es que al descanso las moradas mandaban por cuatro tantos de diferencia.

La segunda mitad arrancó de una forma inmejorable para las de la escuadra marinera, que robaron el esférico en campo rival y anotaron el quinto de la tarde. Las ocasiones se sucedían y Garazi, que firmó cuatro dianas, hizo el sexto con un precioso disparo con el exterior. El encuentro siguió por los mismos derroteros y se cerró con dos goles a la contra. De este modo, la consecución del título llegó tras una actuación sobresaliente. Ahora queda preparar los últimos partidos de liga, para encarar en óptimas condiciones la fase final del campeonato de Euskadi y el asalto a la ansiada Segunda División.

Cara y cruz

Por su parte, el equipo masculino cayó derrotado sin paliativos ante el Segorbe (5-10). El conjunto valenciano pasó por encima de un atípico Santurtzi, que solo estuvo metido en el partido en los primeros minutos. Es un traspiés que impide a los de la Margen Izquierda acercarse a los puestos altos. Mientras, el Zierbena fue la cara de la jornada al deshacerse con apuros del Construcciones Cobo, al que venció 6-8 en Torrelavega. El conjunto vizcaíno compitió de manera ejemplar y supo sobreponerse a las dolencias de alguno de sus jugadores, aquejados de problemas respiratorios.