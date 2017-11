Eva Berenguer, sexta en su estreno en la liga profesional Eva Berenguer. La culturista baracaldesa estuvo «cerca de entrar en el Top 3» durante la competición que tuvo lugar este fin de semana en San Marino E. PÉREZ Miércoles, 29 noviembre 2017, 10:31

La culturista baracaldesa, Eva Berenguer, se estrenó este fin de semana en la Liga Pro con unos resultados muy positivos. La competición, que tuvo lugar en San Marino, reunió a la flor y nata de esta disciplina a nivel mundial.

La deportista de la Margen Izquierda se subió a la tarima el domingo y finalizó la jornada en sexta posición en un grupo compuesto por 23 contrincantes. «La experiencia ha sido increíble, iba con algo de miedo, pero al final la sensación fue maravillosa. Estoy muy contenta», manifestó ayer a este periódico después de aterrizar en suelo vasco.

Berenguer, que estuvo «cerca de entrar en el Top 3», se llevó además de un recuerdo imborrable una serie de directrices para ir mejorando de cara a su sueño más ambicioso, entrar en un Mr Olympia, la Champions League del culturismo. «Los jueces no te lo dicen expresamente, pero ya me he dado cuenta de que si quiero brillar al más alto nivel, voy a tener que aumentar el nivel de mi preparación», apuntó la atleta, que tendrá que «mejorar toda la zona femoral y los glúteos».

En primer lugar quedó una deportista italiana. «Firmó una puesta en escena sobresaliente. Ya se veía desde el principio que esa chica jugaba en otra liga», admitió la doble campeona del mundo.