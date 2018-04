Behia busca un hogar Martín y Behia, en primer término, posan con sus compareños de Zaunk. / H. RODRÍGUEZ Santurtzi impulsa la adopción de mascotas abandonas con una campaña callejera HELENA RODRÍGUEZ SANTURTZI. Viernes, 20 abril 2018, 02:00

Behia posa para la foto sentada a los pies de Martín, uno de los componentes de la empresa Zaunk adjudicataria de la recogidad de los animales abandonados en Santurtzi. A sus ocho años esta hembra mestiza podría ser la mascota perfecta de una familia de anuncio. Pero Behia no ha tenido una vidad de ensueño porque alguien prefirió abandonarla.

La suerte la llevó a Zanuk, donde una vez desparasitada y vacunada recibe los cuidados que se merece. «Procuramos que estén mucho tiempo en el parque y jugando», explica Martín. La perra forma parte del grupo de 15 mascotas que la asociación ofrece estos días en adopción en la villa marinera.

Se trata de una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento que suma ya cinco ediciones. 'No compres, adopta' promueve que «quienes quieran tener una mascota sean conscientes de que es mejor hacerse cargo de una abandonada que pagar por una», explica Álvaro Aresti, delegado de Obras y Servicios.

Hoy y mañana

El Consistorio dispone de un programa de recogida que el año pasado rescató de la calle a 49 animales, 36 de los cuales se habían extraviado y fueron devueltos a sus dueños. El resto pasó a Zaunk. Hoy, entre las 16.00 y las 20.00 horas, y mañana, entre las 10.00 y las 14.00 horas, los voluntarios y trabajadores de la firma pasearán con algunas de esas mascotas por las calles del centro de la villa marinera. Ayer muchos curiosos se acercaban a conocer de cerca a estos animales que buscan una segunda oportunidad para tener una vida feliz.

Mientras los otros canes, mucho más jóvenes, se movían inquietos y buscaban juguetear con la gente, Behia dormitaba. «Es muy dócil y tranquila, pero como es 'mayor' no la adoptan», lamenta Martín. «Es una pena porque ella no necesita entrenamiento como los cachorros, no hay que invertir tiempo en enseñarle pero los más jóvenes despiertan la ternura...no sé», lamenta el joven. La experiencia tampoco parece ser un grado entre las mascotas.