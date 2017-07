Barakaldo suspende las actividades en la ría previstas en fiestas Imagen de una prueba de natación en la ría en Barakaldo. / PEDRO URRESTI Los 'carmenes', que arrancan mañana, tenían en su programación dos actividades deportivas en la dársena de Portu el fin de semana próximo SERGIO LLAMAS BARAKALDO Viernes, 14 julio 2017, 18:47

El Ayuntamiento y el Club de Natación de Barakaldo fabril han anunciado este viernes que suspenderán as pruebas que tenía previstas en la ría durante las fiestas de los ‘cármenes’, que empiezan oficialmente el sábado a la tarde. La razón que han esgrimido para tomar esta decisión es el resultado de los análisis que se han hecho sobre la calidad del agua de el Nevión a su paso por el Gran Bilbao. El anuncio lo ha hecho el propio Consistorio a la mañana.

En el programa de las fiestas patronales había dos actos programados: el III Winnerman Barakaldo que estaba previsto para el próximo sábado 22 a las 14.00 horas y la Segunda Travesía a Nado Barakaldo, que el club había organizado para el día siguiente a las 17.00 horas. Esta última tenía una prueba de 500 metros y otra de 1.500, en función de la edad. Ambas tenían su salida en la Dársena de Portu.

Leptospira

La decisión se ha tomado «a raíz de las últimas informaciones relacionadas con la calidad del agua de la ría», han informado fuentes municipales. Aseguran que «el Ayuntamiento ha mantenido contacto con responsables del Gobierno vasco, así como con el propio club de natación baracaldés, llegando a la conclusión conjunta de suspender las actividades previstas».

La polémica con la calidad del agua de la ría surgió en junio tras el contagio de leptospirosis de tres triatletas que había participado en el Triatlón de Bilbao, a los que luego se sumaron dos casos más. A raíz de esto, las autoridades confirmaron que el agua del Nervión no era apta para el baño, aunque este no quedaba prohibido y se permitía su uso lúdico-deportivo. Los análisis demostraron que había valores muy altos de bacterias como el E-coli y el estreptococo, aunque no se halló rastro de leptospira, que se contagia a través del orín de animales infectados como las ratas.