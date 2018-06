Barakaldo Naturala presenta sus alternativas al trazado de la Variante Sur Ferroviaria Barakaldo Naturala ha realizado movilizaciones contra el paso de la variante por El Regato. / BORJA AGUDO El colectivo apuesta por soterrar las líneas actuales tras elaborar un estudio de viabilidad y tratará de promover que se abra un debate con la ciudadanía SERGIO LLAMAS BARAKALDO. Viernes, 22 junio 2018, 02:00

La plataforma Barakaldo Naturala presentó ayer públicamente sus propuestas de trazado alternativo para la Variante Sur Ferroviaria, fruto del estudio de viabilidad elaborado con expertos en los últimos meses. El colectivo remarcó que el objetivo de la propuesta, que en lugar de atravesar El Regato plantea el soterramiento de una de las actuales líneas C1 (Santurtzi-Barakaldo) o C2 (Muskiz-Barakaldo), es abrir un debate en la ciudadanía para buscar el mayor consenso posible.

«Queremos que se pongan todas las posibilidades encima de la mesa para analizar los pros y los contras y alcanzar la posición más consensuada. Será la ciudadanía la que tendrá que convivir día a día con lo que se construya», advirtió una representante de la plataforma, Begoña Rodríguez, que anunció que acercarán su propuesta a las asociaciones.

En la presentación participaron algunos de los expertos que han colaborado en la redacción del estudio, como Sergio de Juan y Begoña Valcárcel, de 'Equinoccio Natura'; David Hoyos y Gorka Bueno, de la UPV y miembros del grupo de investigación 'Ekopol'; e integrantes del Grupo de Ingeniería 'Urak Bide', Kimetz Etxeberria y David Andrés Barandika.

Defienden que la medida recuperará los espacios urbanos y garantizará el transporte de pasajeros

Subvención municipal

«Con esta alternativa beneficiamos más a la población al recuperar esos espacios urbanos y al garantizar el futuro del transporte de viajeros», defendió Hoyos, de 'Ekopol'. Barakaldo Naturala lamentó que el Consistorio no haya presentado a los técnicos el trabajo que han desarrollado gracias a una subvención municipal de 45.000 euros. Sergio de Juan, de 'Equinoccio Natura', advirtió que no pueden valorar todavía la propuesta presentada por el Gobierno vasco sin conocer los detalles. «Soterrar no indica que se conserve el entorno. Hay que crear muchos residuos que a ver dónde los llevas. Tienen que explicarlo», apuntó.