El Barakaldo, condenado a indemnizar por despido improcedente a Movilla

BARAKALDO Miércoles, 12 julio 2017

El Barakaldo tendrá que indemnizar a David Movilla por despido improcedente. Pese a que el club aún no ha recibido notificación de la sentencia condenatoria, el asesor jurídico de la entidad dio ayer conocimiento en la asamblea ordinaria de socios, que tuvo lugar en el polideportivo de Lasesarre, del fallo del juicio que se celebró el 4 de julio. «De manera extraoficial», según precisó el directivo, se ha emitido ya un fallo que aún no es firme, pero por el que el conjunto gualdinegro sale condenado a pagar al técnico, que fue cesado en marzo por discrepancias con la directiva y el secretario técnico, entre otros aspectos que la junta «por salvaguardar los intereses del club» aún no ha querido hacer públicos.

El club recurrirá la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. En cuanto a la cuantía que el Barakaldo tendrá que abonar a su extrenador, aún no está clara, pero el club ha provisionado en el presupuesto del próximo ejercicio 86.000 euros en concepto de indeminización a Movilla. En este sentido, Sergio García, vicepresidente económico del club, señaló que «si la cantidad es mayor, el excedente no redundará en el presupuesto de la siguiente temporada» ya que queda cubierto con los 31.421 euros de superávit que se ha generado en los dos últimos años y con el ingreso de 54.578 euros que las arcas de la entidad recibirán por el alquiler de Lasesarre para un partido en agosto.

Más presupuesto

La revelación de la sentencia fue uno de los asuntos que crispó a los socios presentes en la sesión, en la que se volvió a evidenciar la fractura existente en la masa social baracaldesa. De hecho, la aprobación del presupuesto de la próxima campaña no obtuvo el respaldo mayoritario de los abonados (79 votos a favor; 66 en contra) como en otras ocasiones. Y eso que las cuentas siguen al alza. El Barakaldo contará para el próximo curso con un total de 922.200 euros, un 5,54% más que la temporada pasada en la que la cifra alcanzó los 873.820 euros.

Subida de las cuotas del 5% para amortiguar el pago del IVA En el presupuesto del próximo curso se aplicará una subida del 5% en las cuotas debido con la que el club tratará de amortiguar el cobro del IVA, tal y como exige la Diputación. Según explicó la junta, el 20% de los mismos queda exento, pero del 80% restante tendrán que abonar el 10%. De esta manera, en previsión de que se generen 320.000 euros al cierre del año, 64.000 quedarán libres y de los 256.000 restantes, cerca de 23.000 se los llevará Hacienda. Asimismo, alertaron de la posibilidad de que la norma se aplique con carácter retroactivo. Por otro lado, Sáiz avanzó que todo apunta que el grupo en el que compiten los nueve equipos vascos quedará integrado con los tres asturianos, los cuatro navarros, el Logroñés, el Mirandés, el Burgos y el Racing.

El incremento de los ingresos por patrocinios, tras el acuerdo con Gasca, que superan el 50% con respecto al año anterior –pasando de 130.000 euros a 196.000 euros– es una de las causas de este nuevo arreón en las cuentas, las más altas desde que el equipo regresó a Segunda B. Asimismo, el club contará con una mayor cantidad procedente del convenio con el Athletic que se ha firmado para tres años y que pasa de 40.000 euros a 48.000. Este aumento redundará en la partida destinada a la primera plantilla, que crecen un 4,23%, siendo 420.000 euros.

Aunque la tensión no fue tanta como en la asamblea del Teatro Barakaldo, las interrupciones a la junta fueron constantes. La mayor polémica se desató tras la primera votación en la que se aprobó el cierre del ejercicio anterior y en la que los miembros de la junta no alzaron la mano para votar. Finalmente se repitió a petición del expresidente Alberto Romero. «Esto no es un careo, es una exposición. Me avergüenza el espectáculo que estamos ofreciendo», lamentó el presidente Orlando Sáiz.

Otros asuntos que se trataron fue la equiparación de los precios de la grada de animación a los existentes en el fondo sur y la firme decisión de la junta de no aceptar el acuerdo televisivo con ETB. Por otro lado, ha surgido la Plataforma Sentimiento Fabril integrada por grupos afines a Movilla y con ánimo de «cambio y control de la entidad».