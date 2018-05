Ascienden a 17 los afectados por el brote de sarna en una residencia de Barakaldo Sanitas reconoce que les han enviado a casa con un tratamiento para evitar contagios HELENA RODRÍGUEZ BARAKALDO Viernes, 11 mayo 2018, 09:53

El brote de sarna detectado en una residencia de la tercera edad en Barakaldo afecta ya a 17 personas. Así lo reconoció ayer Sanitas, que administra el centro. «Confirmados hay cuatro casos (dos trabajadores y dos residentes), pero hay otros trece individuos que presentan señales de la afección, por lo que se les ha enviado a casa con un tratamiento para evitar contagios», confirman fuentes de la gestora sanitaria.

En ese grupo, entre otros, estaría el marido de una trabajadora del centro, que ayer denunciaba a EL CORREO la situación de indefensión y miedo que sufren los empleados y sus familias. «La única pauta que nos han dado es que lavemos la ropa a 60 grados y nada más. Tenemos hijos, yo estoy pendiente de una operación que me han tenido que retrasar por esto, con el dolor que ello me genera. Es una vergüenza», lamenta el hombre, al que durante la tarde le había confirmado su médico de cabecera que estaba afectado. «Esto no es nuevo y es ya un problema de salud pública», alerta con indignación.

Fuentes de Sanitas lamentaron la situación, pero en lo que respecta a su actuación en el caso se remiten al Gobierno vasco. «Los responsables de la residencia actúan según indicaciones del servicio de Epidemiología. Los afectados deben seguir unas pautas y un tratamiento», resumen.