Arrancan los 'sampedros' de los más veteranos Los mayores dieron un paseo por el recinto festivo. / Pedro Urresti Los mayores de las dos residencias de Sestao toman la calle el primer día de fiestas. «Es muy entrañable», dicen los organizadores HELENA RODRÍGUEZ SESTAO. Sábado, 23 junio 2018, 02:00

Las fiestas de Sestao comenzaron ayer oficialmente, y uno de los primeros actos del programa tuvo unos protagonistas muy especiales: una veintena de vecinos que viven en las dos residencias de mayores de la localidad fabril. De la mano de la Fundación Integrando y del área de Acción Social y Personas Mayores del Ayuntamiento, el numeroso grupo paseó por el recinto festivo y se dejó llevar por los primeros compases de los 'sampedros' 2018.

Es el tercer año que esta actividad se cuela en el programa oficial de las jaias. La primera vez, la experiencia fue tan gratificante y emocionante que los organizadores no dudaron en repetirla. «Recuerdo que dos señoras se pusieron a llorar al llegar a la zona de las barracas. Ahí nos dimos cuenta de que era algo que había que repetir sí o sí», rememora Flori Núñez, concejala del área. Las reticencias iniciales por parte de las residencias también quedaron atrás y ahora, cuando se acerca la fecha, «nos preguntan si no lo vamos a repetir», apunta. Y es que aunque el paseo pueda parecer un acto sencillo, para los protagonistas no lo es.

«Nos reunimos en la plaza del Kasko, nos hacemos una foto todos juntos, nos vamos a tomar un chocolate con bizcochos y luego recorremos el recinto», describe Carmen Fernández, de la Fundación Integrando. «Para ellos es muy importante y nos lo piden ya con antelación. Salen, se relacionan con gente que hacía tiempo que no veían, vecinos, conocidos... Es una actividad que tiene una parte muy afectiva que hace que sea muy entrañable. Además es algo que tampoco cuesta tanto», reconoce.

Y efectivamente así es. Mientras la localidad va despertando al primer día de juerga festiva, la comitiva, con su pañuelo al cuello y su pegatina de Beldur Barik bien visibles, se desplaza en dirección al antiguo cine de La Salle. Por el camino da tiempo a saludar a conocidos, comprar el cupón de la ONCE y hasta a sentarse un ratito en un banco para recuperar el resuello. «¡Veeeengaaa vamos que ya estamos llegando!», les jalea Carmen Fernández.

Dulce hamaiketako

Al final de la pequeña caminata les esperan el chocolate y los bizcochos. Un hamaiketako que ellos mismos han elegido. «Les ofrecimos un descafeinado, pero ellos optaron por esto», desvela la representante de Integrando. «Es nuestro segundo desayuno», bromea Begoña, una risueña sestaoarra de 60 años. A su lado, Mari Carmen, de 78, certifica que «estaba riquísimo», mientras sonríe pícara.

Las acompañantes, algunas voluntarias del grupo de gimnasia del polideportivo municipal, animan al grupo a cantar. La letra del 'Desde Santurtzi a Bilbao' enseguida acude a sus labios y se van animando unos a otros. «A mí todo lo que se jarana... Jajajaja. Siempre he sido muy fiestera», reconoce la más veterana del dúo de mujeres.

Varias canciones después y con las existencias de bizcochos y chocolate ya agotadas, el grupo se prepara para seguir su ruta. Algunos regresan a las residencias ya cansados, otros siguen su paseo hacia la zona de las txosnas. Allí, el trasiego era continuo.

A pocas horas de la apertura oficial de las casetas, las cuadrillas ultimaban decoraciones y hacían acopio de existencias. Barriles de cerveza que rodaban del camión a las barras, cajas de bebedizos varios... Por la noche, se esperaba una gran afluencia. Y no solo por ser el primer día de jolgorio, también porque tocaban uno de los grupos cabeza de cartel: los gallegos Luar Na Lubre. Antes, los locales Zuentzat abrirían el apetito y la sed de los sestaoarras.

Por delante, quedan diez días de actividades, más conciertos, concursos, baile y ganas, muchas ganas de diversión. Esta tarde se dará el pistoletazo de salida oficial con la lectura del pregón por parte de la Asociación de Jubilados y Jubiladas, Viudas y Pensionistas de Sestao. Será a partir de las 20.00 horas desde el balcón del Ayuntamiento. Luego, txupinazo, tronada y... lo que caiga.