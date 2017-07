Zalla estudia cómo reclamar a la constructora del frontón tras ganarla en los tribunales

El Ayuntamiento de Zalla estudiará qué medidas puede tomar para recuperar parte del dinero municipal invertido en el frontón de Mimetiz. También hará lo mismo para depurar responsabilidades por el canon de 107.000 euros que el Consistorio abonó a la empresa constructora para que depositara las tierras excavadas en un vertedero autorizado que finalmente no llegó a utilizarse. La medida se produce después de que la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco haya dictado una sentencia que ya es firme y que da la razón a la institución local tras cinco años de proceso con la firma Construcciones Olabarri.

El pleno ordinario que celebra hoy el Ayuntamiento de Zalla dará cuenta de esta sentencia, que parte de dos recursos interpuestos por la constructora contra el Consistorio: uno por decretar que el frontón municipal, en cuya realización se invirtieron más de 5,5 millones de euros, tenía graves deficiencias que hacían imposible utilizarlo para el fin con el que fue previsto; y el otro por ejecutar en 2013 el aval de 193.572 euros que obraba en manos de los responsables municipales.

Buscan responsabilidades por el pago de 107.000 euros de canon para un vertedero que no se utilizó

De hecho, la institución local invirtió en total 430.835 euros en reformas para el frontón. Además de sustituir la cubierta de chapa (con goteras) por otra de zinc, se arreglaron el frontis (que no era uniforme y provocaba un mal rebote de la pelota) y el suelo (que no resbalaba y aumentaba el riesgo entre los pelotaris de sufrir una lesión). Los trabajos incluyeron otras mejoras no contempladas en el proyecto como crear tragaluces para su uso en el día a día. Inicialmente se optó solo por iluminación artificial pensando en la retransmisión de partidos profesionales por televisión.

«Ahora queremos analizar las consecuencias legales de esa sentencia y cómo reclamarlas», resumió el alcalde, Javi Portillo. El año pasado, la primera sentencia, que después ha sido ratificada por otros tres jueces, señaló el estado «ruinoso» del frontón en base al informe elaborado por un perito judicial. También evidenció el abono de los 107.000 euros para pagar un vertedero legal, cuando en realidad las tierras extraídas se emplearon en el relleno de una pista de motocross. La empresa señaló en su denuncia que fue a petición de los regidores locales de aquel momento. «Parece claro que puede haber alguna responsabilidad», planteó el actual alcalde.

Revisar la liquidación

El Ayuntamiento de Zalla también aprovechará para revisar las liquidaciones que se hicieron en su día al finalizar la obra del frontón, el 21 de junio del 2010, y que elevaban el coste de los trabajos, inicialmente adjudicados por un importe de 4,83 millones de euros, en otros 483.266 euros adicionales.