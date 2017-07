«Tengo la espinita de no haber ascendido a Segunda B con el Portugalete»

Tras casi tres décadas de trayectoria, las dos últimas en Tercera, Alberto Pérez, uno de los baluartes del Portugalete, ha colgado las botas. El ya excentrocampista se retira a sus 34 años por la incompatibilidad de sus quehaceres laborales con el fútbol. Sin embargo, seguirá vinculado al club de La Florida , que le ha convencido para ejercer de ayudante del míster Aitor Calle.

– Ha llegado el momento de decir adiós.

– Ya lo venía mascando en los últimos meses. Da un poco de pena, no te voy a engañar.

– ¿Qué ha sido lo que le ha llevado a tomar la decisión?

– Me encontraba bien físicamente. De hecho, otros años he terminado más cansado. Al final, son temas laborales. Trabajo a relevos y había días que faltaba a entrenar. Se me estaba haciendo difícil compaginar el trabajo con el fútbol. No estamos en una categoría profesional, pero a los jugadores nos supone una exigencia grande. Sobre todo, de tiempo.

– Y eso que le habían ofrecido renovar...

– El club se ha portado muy bien conmigo. El míster quería que siguiese, pero le dije que no podía comprometerme. Y si no podía estar al cien por cien, no quería estar. Me gusta poder disfrutar de todo lo que implica el fútbol; no me gusta perderme ningún detalle. Lo que más voy a echar de menos es la vidilla que hay en el vestuario.

– Ha acabado su carrera deportiva donde quería.

– Sí, en el club de mi pueblo. Aquí empecé de crío con siete u ocho años y hasta ahora, que tengo 34. Para mí, terminar en el Portugalete es un privilegio.

– Y seguirá en La Florida como ayudante Aitor Calle. ¿ Cómo afronta esta nueva etapa?

– Me ofrecieron la posibilidad y me lo pensé. Acudiré menos días de los que me gustaría, pero lo afronto con mucha ilusión. También con respeto. Muchos jugadores han sido compañeros míos y el trato va a tener que ser de otra manera, pero esperamos que sea para bien.

«Buena plantilla»

– ¿Tenía pensado seguir vinculado al fútbol?

– No me lo había planteado nunca. Siempre había dicho que el día que lo dejara lo iba a dejar de golpe. Precisamente, porque han sido muchos años de dedicación. Me he dado cuenta de que soy más futbolero de lo que pensaba. No he podido decir que no.

– En todos estos años, ha pasado por varios equipos, pero el Portugalete es el que más le ha marcado.

– Sí, aquí he empezado desde categorías inferiores y donde más futbolista me he podido sentir. Pero tanto en Zalla como en Santurtzi estuve muy bien y me acogieron con los brazos abiertos.

– Con el ‘Portu’ ha jugado muchos años y no ha conseguido disfrutar del ascenso.

– Es la espinita que me queda. Con la de años que he estado aquí.. Pues las dos última veces, yo no estaba. No sé si será mejor apartarme...

– ¡A ver este año!

– Ojalá lo pueda disfrutar como parte del cuerpo técnico. Se está haciendo una buena plantilla y se ha renovado a varios jugadores, que es importante.