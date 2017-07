Ducha obligatoria al salir de la ría y prohibido nadar con heridas en la piel

Santurtzi celebrará el próximo 15 de julio la IV Travesía de la Sardina con nuevas medidas preventivas ante la alarma generada por la aparición de la leptospira en cinco triatletas que participaron en el último Bilbao Triatlón. El Club Natación Santurtzi, el organizador de esta prueba de natación que consta de tres itinerarios diferentes en la ría -para expertos, desde Bilbao a Santurtzi; una categoría intermedia, desde Sestao a Santurtzi y la modalidad popular, en el propio puerto pesquero del municipio-, ha optado por prohibir este año la participación de nadadores con «heridas en la piel o mucosas» y será obligatorio, nada más salir del agua y para los tres recorridos, darse una ducha con gel biodegradable en las instalaciones municipales del polideportivo Mikel Trueba, algo que en ediciones anteriores era tan sólo una recomendación.

Arantza Artetxe, presidenta del club marinero, ha afirmado esta mañana en la presentación oficial del evento, que la organización cuenta «con todos los requisitos» necesarios en la celebración de este tipo de competiciones acuáticas, pero desde el club han querido ir más allá y han solicitado mayor número de análisis que el pasado curso. Además de pedir los informes necesarios a la Dirección General de Salud y a los servicios de Medicina Preventiva de Osakidetza, la entidad ha encargado un análisis a un laboratorio privado.

«Nos han dicho que en el agua no se puede detectar la aparición de esta bacteria. Es complicado hacer esa analítica. Sólo la puede hacer un laboratorio del Gobierno vasco y que aún así puede variar mucho. Hemos esperado a que alguien nos dijera un no rotundo, pero la respuesta que nos dan es que la ría no es una zona de baño, pero sí que está permitido realizar actividades lúdico-deportivas», ha explicado la responsable del club. Se da la circunstancia que la prueba entre Santurtzi y Bilbao, con una distancia aproximada de 11 kilómetros, batirá récords de participación con un total de 130 nadadores.