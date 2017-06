Las protestas de La Milagrosa y la plantilla del SAD protagonizan el Pleno de Barakaldo

Las protestas no han abanadonado el Pleno de Barakaldo. A la sesión de ayer acudieron con pancartas trabajadores del colegio La Milagrosa, en ERE tras su cierre la semana pasada, y la plantilla del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). Ésta intentó presentar una moción de urgencia con el apoyo del PSE, EH Bildu e Irabazi para garantizar las condiciones laborales del personal en la licitación del servicio que se está llevando a cabo. El punto no llegó a tratarse al considerar el secretario que la urgencia no estaba justificada.

Ayer los representantes del PSE y EH Bildu felicitaron a los trabajadores de Usoa, cuyas protestas protagonizaron las últimas sesiones, por haber firmado este martes su convenio colectivo.

El Pleno sacó adelante una moción conjunta del PNV y EH Bildu para impulsar un nuevo bidegorri entre Barakaldo y la playa de La Arena, y aprobó por unanimidad la concesión de subvenciones a ocho asociaciones para organizar colonias de verano.