The Prodigy y Einstürzende Neubauten, primeras confirmaciones del BIME Live

El festival BIME Live, que se celebrará los días 27 y 28 de octubre en el BEC de Barakaldo, ha anunciado los primeros artistas confirmados para esta próxima edición, entre los que destacan The Prodigy y Einstürzende Neubauten. También ha confirmado a Vitalic, Kiasmos, Mark Eitzel, Exquirla, Anari y Tops, los primeros nombres en sumarse al cartel de este festival de otoño.

Según la organización, el grupo británico de electrónica The Prodigy es una de esas bandas que siempre ha estado en continua evolución, sin renunciar a su parte punk que, junto a su energía, han caracterizado su actitud sobre el escenario. «Rock, hardcore techno, dance... no hay género que se resista a los británicos. Con The Prodigy no hay duda; el baile, el disfrute, la risa y el espectáculo, van de su mano», han comentado los organizadores.

La segunda novedad destacada está en el catalogado por unos como un genio y por otros como un chiflado, Blixa Bargeld, líder de Einstürzende Neubauten y ex miembro de los Bad Seeds de Nick Cave, considerado el alma de la música alternativa berlinesa. La agitación de comienzos de los 80 en Berlín, con el golpeo del metal de los manifestantes contra las barreras de contención, inspiró a la banda en sus creaciones, con instrumentos industriales inventados.

En el cartel estará también el productor y DJ francés Pascal Arbez-Nicolas, conocido como Vitalic, que despuntó a principios de los 2000 con su obra "Poney"; en el BEC presentará su último trabajo, "Voyager", acompañado de un gran montaje audiovisual.

Otros artistas que estará en BIME son el dúo islandés Kiasmos, dedicado a la electrónica actual; el californiano Mark Eitzel, más conocido como líder de American Music Club; Exquirla, la unión de Toundra con Niño de Elche, dos formaciones en principio opuestas; Anari, conocida como la Pj Harvey vasca, y Tops, una banda canadiense de indie rock.