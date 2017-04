El Parlamento vasco exige revisar las casas afectadas por las grietas del metro en Santurtzi

Las 46 familias de Santurtzi afectadas por las grietas que las obras del metro ocasionaron en sus viviendas en el año 2003 comienzan a ver la luz al final de túnel. El Parlamento vasco aprobó ayer por unanimidad una proposición no de ley para exigir al Consorcio de Transportes de Bizkaia, Euskal Trenbide Sareak y al departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco –las administraciones responsables de la construcción del suburbano– a que retomen «el análisis del expediente de estos pisos, con objeto de tomar las medidas necesarias para la solución y reparación de todos los desperfectos y daños, sufragando los costes que se deriven con la partida correspondiente de los presupuestos».

Pese a que la iniciativa se llevó a debate a la comisión de Desarrollo Económico e Infraestructuras a instancias del PNV, Elkarrekin Podemos, EH Bildu y PSE, finalmente, dada la «gravedad» del caso, el grupo popular también se sumó a la petición con su voto a favor.

«Las obras públicas son necesarias, pero la gente no debe pagar los errores»

La sesión fue rápida y no se generó debate debido al consenso existente entre los partidos. El primero en intervenir fue el portavoz socialista, Eneko Andueza, quien opinó que es «de justicia» hacer efectiva la moción aprobada por el pleno de Santurtzi el pasado diciembre y reabrir el expediente de los desperfectos ocasionados en tres portales y lonjas de la calle Antonio Alzaga. El origen de estos daños se remonta a 2003, cuando se abrió un agujero en el parque de Mirabueno para construir un túnel por el que extraer los escombros de la obra del tramo entre Sestao y Portugalete. «Hay un malestar vecinal derivado de unas obras realizadas en dicha zona que han generado una serie de perjuicios».

José Ramón Becerra, parlamentario de la formación morada, recordó que las obras públicas son «necesarias» para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, pero «la gente no debe pagar los errores o los imprevistos que acontecen». «Es importante que exista una seguridad jurídica y personal ante situaciones sobrevenidas. Por encima de las responsabilidades legales, hay un grupo de personas que tenían unas viviendas en buenas o aceptables condiciones de uso y ahora ya no».

«Dar la cara»

Iker Casanova, de EH Bildu enseñó varias fotografías que dan muestra de los enormes boquetes en las paredes de las viviendas, entre numerosos desperfectos de los que las empresas responsables no se han hecho cargo. Por ello, instó a las mismas a «dar la cara, aunque sea tarde». «Se trata de personas que vivían con normalidad hasta que unas obras produjeron una afectación a sus viviendas. Son problemas de los que no se pueden escapar. Además, les impide marcharse de sus casas por no poder venderlas», afirmó. Por su parte, Josune Gorospe, representante de los nacionalistas, remarcó la necesidad de impulsar una solución para «que desaparezca esta situación de alarma».