Balmaseda aviva su Pasión

Balmaseda ha vuelto a demostrar que su Pasión Viviente es eterna. La jornada fría, neblinosa y rociada a ratos de una lluvia fina, aunque sin grandes chubascos, no ha impedido que un año más miles de personas volvieran a congregarse para seguir durante toda la mañana la representación del Vía Crucis más famoso de Bizkaia. Como siglos atrás, las legiones de romanos han desfilado por el casco viejo de la villa encartada al ritmo de los tambores. Ahora, además, para marcar el paso contaban también con las ráfagas de fotografías que los visitantes lanzaban con sus cámaras y teléfonos móviles.

Para las 9.30 horas el Campo de las Monjas, frente a un Hotel Convento San Roque ataviado de época con escudos romanos, aceras cubiertas de arena y lujosos toldos decorados, ya había sido tomado por una muchedumbre expectante. «Nos han dicho que es una representación muy realista y que la gente de este pueblo se entrega mucho, así que venimos a sufrir con el chico», han explicado Edmund Chaparro y Claudia Gañán, antes de que Ander Rivero, el joven balmasedano de 29 años encargado de encarnar a Jesús, hiciera su aparición en escena. Para esta pareja, que reside en Bilbao, era su primera vez. Venían animados por Josefina Cuevas y José Valbuena, que hoy vivían su quinta Pasión Viviente en Balmaseda. «Nos gusta mucho esta tradición porque prácticamente parece real. La gente es muy devota», ha afirmado Cuevas.

La representación, que este año se ha podido seguir en directo a través de la web de la asociación , ha comenzado con el ahorcamiento de Judas y la llegada de un Mesías escoltado por la guardia de Sanedrín. A su alrededor, una turba ataviada de época, empeñada en ejecutarle, no ha dejado de gritar: «Al madero, al madero». Los más de 350 vecinos de la villa que participan de manera directa en la recreación les han puesto rostro. Para darle aún más épica al momento, 40 voces de la coral 'Kolitza' han acompañado las escenas con sus cantos. «A tu redentor divino, mírale todo llagado, y a vil muerte condenado, como un infame asesino» ha exclamado el coro tras el 'Ecce Homo' de Pilato. La formación, dirigida por Julio Lanuza, inauguró la pascua balmasedana la pasada semana con un 'Miserere' de Martín Rodríguez Seminario. «Es que la Semana Santa pesa mucho en Balmaseda», ha explicado Lanuza frente al coro.

Viveza y sentmiento

Pero más que el vestuario, la música o la escenografía, la Pasión Viviente de Balmaseda ha vuelto a destacar por su viveza y su sentimiento. De la primera han dado muestra los latigazos impartidos a un asustado Jesús. Entre el público, varias personas seguían los golpes con los dientes apretados. La emoción se ha visto reflejada en las lágrimas. Sira Valenciaga no ha podido contenerlas en el momento del encuentro con la Magdalena. Ella encarnó el personaje en 2014 y este año seguía la representación como voluntaria de la organización en distintas labores del montaje. Además, su padre encarnaba a uno de los ladrones condenados a la Cruz. «Han pasado tres años, pero es que es como si estuviera ahí ahora mismo. Es un momento que no se olvida», ha confesado la joven.

Tampoco podrán olvidar sus protagonistas el encuentro con la Virgen María. Encarnando a la madre de Jesús, estaba la auténtica progenitora de Ander, Sara Vélez. «Me he dejado llevar por todo lo que sentía. Le he dicho que no me dejara sola, que no quería que se muriera. Es un momento en el que te vienen muchos recuerdos. La verdad es que ha sido emocionante», ha explicado la mujer.

La intensidad lograda queda fuera de todo ensayo. Así lo ha reconocido el director de la representación, José Ángel Ramón 'Zarra'. «Es un capítulo muy importante», ha destacado satisfecho por la tregua del tiempo y la marea de personas que ha seguido la representación. «Se veía gente por todas partes, siguiendo el Vía Crucis por las calles y también en el momento de la Crucifixión», ha señalado.

La comitiva ha llegado al monte calvario, un escenario de 15 metros de altura junto al frontón municipal, para las 12.30 horas. «Al final la parte de la Cruz –con más de 70 kilos de peso– se me estaba haciendo larga. He tenido que cambiar la postura ocho veces», ha explicado su protagonista al finalizar. Ander Rivero se ha dejado llevar por la emoción y ha agradecido el esfuerzo de todos los implicados en la representación. «Ha sido como muchas notas sonando a la vez para crear música. Queda la sensación del trabajo bien hecho después de tantas horas ensayando y preparándolo todo», ha celebrado.