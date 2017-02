La contratación de un arquitecto enfrenta al equipo de Gobierno de Sestao y a EH Bildu

La incorporación temporal de un arquitecto al área de Urbanismo del Ayuntamiento de Sestao ha encendido la voz de alarma en la oposición, que ha solicitado el informe de contratación para analizar si el procedimiento se ha llevado a cabo de forma correcta. Con los papeles en la mano, el grupo municipal EH Bildu ha denunciado «la contratación irregular» de esta persona, algo que desde el equipo de Gobierno, del PNV, han negado, alegando que al tratarse de «un refuerzo urgente y puntual», el Consistorio «trató de resolverlo de la manera más ágil posible».

«La elección de esta persona se hizo a través de un informe firmado por el arquitecto jefe del servicio técnico de Urbanismo donde se le propuso con nombre y apellidos» criticó el portavoz de la formación abertzale, Mikel Izquierdo. A su juicio, lo «más grave» es que Recursos Humanos no lo echase para atrás y que el alcalde, responsable en último término, tampoco .

Desde EH Bildu no ponen en cuestión la capacidad ni la labor del profesional, pero sí critican el procedimiento del equipo de Gobierno. «Está mal hecho y no pasó los filtros exigidos», alegan. Según marca la Ley de Función Pública Vasca, a la hora de realizar una contratación, el Ayuntamiento debe recurrir en primer lugar a una bolsa de empleo municipal. En caso de no dar ahí con el perfil requerido, debe contactar con el IVAP (Instituto Vasco de Administración Pública) para recibir un candidato.

Carga de trabajo

Por su parte, el Consistorio, gobernado por PNV, niega que el procedimiento sea irregular. «La persona a la que hacen referencia fue contratada entre el 15 de julio de 2016 y el 14 de enero de 2017 para realizar un refuerzo puntual en el área de Urbanismo motivado por la carga de trabajo», advirtió la jefa de Personal, Ainhoa Basabe.

Como esta persona ya había hecho prácticas antes en el Ayuntamiento gestionadas por el IVAP, no recurrieron a este organismo «porque pensamos que nos iba a enviar a este mismo arquitecto», aseguró Basabe. Por tanto, el Ayuntamiento consideró que era «la persona más oportuna para desempeñar dicho refuerzo» tras valorar «su sólida formación urbanística, el conocimiento de los expedientes que debía tramitar y su condición de vecino de Sestao».