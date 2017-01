«Esta fábrica le ha robado la infancia a mis hijos»

Es un polvo fino, negruzco. Que se cuela «por cualquier rendija». Perceptible al ojo humano, pero sobre todo visible cuando uno se pone a limpiar. Si se frota la carrocería de un coche, por ejemplo, la mano aparece irremediablemente tiznada. Si se aplica una Kärcher (máquina de agua a presión) sobre la acera, el hollín sale disparado, formando irisaciones oscuras. Hasta 'Neo', un caniche toy que pasea por el barrio de Arangoiti de Güeñes, tiene sus patas y el vientre totalmente negros, en contraste con su pelaje de color blanco. Su dueña, Vitori, lo atribuye, «sin ningún género de dudas», a las cenizas que salen por la chimenea de la empresa Glefaran, dedicada a la quema de biomasa. Los vecinos de este municipio y del cercano barrio zallense de Aranguren están que arden.

EN SU CONTEXTO 3.500 vecinos viven en un radio de un kilómetro alrededor de Glefaran. La última protesta reunió a 2.000 personas. Licencia retIrada

Zalla le ha retirado la licencia de actividad a la fábrica por haber caducado. El problema está en que la caldera que se utiliza está en el término de Güeñes.

Solicitan el cese inmediato de la actividad de la compañía, que lleva sólo unos meses instalada en el lugar. El sábado de la semana pasada, unos 2.000 ciudadanos salieron a la calle en señal de protesta (en los alrededores de Glefaran viven unas 3.500 personas). Allí estuvieron los alcaldes de Güeñes y Zalla. Este último, el independiente Javier Portillo, insiste en que «hay que meter en cintura» a un empresario «que se presentó como un revitalizador de la economía local, pero que no ha cumplido nada de lo que prometió, con sólo unos pocos puestos de trabajo creados y un claro problema de emisiones».

Los ánimos están caldeados. Hay preocupación y malestar. La inquietud responde al miedo a los posibles efectos adversos para la salud que pueda acarrear la ingesta o la inhalación del polvo negro que está en boca de todos. Y la irritación tiene que ver con los últimos comunicados del Gobierno vasco y de la propia empresa a la que todos señalan, que niega cualquier responsabilidad e insiste en que no infringe la normativa. «No entendemos cómo el Ejecutivo autonómico asegura que se cumple la ley, cuando es evidente lo que aquí está pasando. Que se den una vuelta por nuestras casas», afirma indignada Mireia Santos, mientras muestra la negra capa que ensucia el toldo de su terraza.

Medio Ambiente afirma que las partículas que salen de la chimenea no son tóxicas, que conviene moderar estas emisiones, pero pide que no cunda la alarma. Sin embargo, los vecinos desconfían, sobre todo porque hay varios químicos que viven en el entorno y que estiman que es «veneno puro».

1. La fábrica a la que apuntan los vecinos como responsable de la contaminación.

2. Manu muestra la suciedad tras pasar un paño por el suelo.

3. El toldo de Mireia se ha vuelto oscuro. / Yvonne Fernández

Notas de prensa aparte, la realidad es que en los alrededores de Glefaran se vive en un estado a mitad de camino entre la conmoción y la indignación. A las cinco de la tarde apenas hay dos niños en el parque de Güeñes. Los padres y aitites han decidido no permitirles jugar en la calle. «Si te subes a un columpio, la ropa se vuelve negra», argumentan. Es lo mismo que sucede «si dejas una camiseta blanca a secar unas horas».

Preparan las maletas

La situación es tan desesperada para algunos, que hay quienes están preparando las maletas –máxime entre los que viven de alquiler–. Manu Escudero figura en ese grupo. Pese a ser propietario de una de las casas de la nueva barriada de Arangoiti, situada a escasos 150 metros de la chimenea, piensa cerrar el inmueble y marcharse a Balmaseda. Él nació y creció en Aranguren. «He convivido durante décadas con la antigua papelera –Glefaran se ha instalado ahora en sus terrenos–, pero no tiene nada que ver aquello con esto», clama.

Los alcaldes se reúnen mañana con el Gobierno vasco Los alcaldes de Zalla y Güeñes se reunirán en la tarde de mañana con los responsables de Medio Ambiente del Gobierno vasco. En principio, los regidores les trasladarán el malestar de los vecinos de ambos municipios por las emisiones de polvo negro de Glefaran y exigirán medidas para poder acabar con esta situación. Los representantes de la consejería dirigida por Iñaki Arriola (PSE), por su parte, tratarán de explicar los resultados de los análisis realizados y las visitas y revisiones hechas en la planta de biomasa. Esta semana, los dueños de la empresa se habrían comprometido con las autoridades ambientales a seguir trabajando para mejorar su funcionamiento, con nuevas inversiones.

Manu, de 45 años, residía en Bilbao, pero cuando su mujer se quedó embarazada hace nueve años decidió regresar a la zona que le vio nacer. «Pastguren estaba ya bajo mínimos y buscábamos un entorno más limpio, familiar y saludable que la gran ciudad». Compró un bajo con una terraza de 40 metros cuadrados. «Aquí soñé con ver a mis pequeños jugar y disfrutar, pero todo se ha convertido en un infierno negro». No deja salir al exterior a sus retoños. «El pequeño tiene sólo un año y lo chupa todo. Imagínatelo por aquí gateando, que horror», se duele mientras muestra un paño blanco que luce totalmente oscuro tras pasarlo por el suelo. «Es triste decirlo pero le están robando la infancia a mis hijos».

No muy lejos, Vitori pasea a su caniche. «Hoy no se ha ensuciado mucho porque no le he dejado meterse en la campa», dice. «Pero esto es una barbaridad», clama. «Trabajo limpiando comunidades y haces una cristalera y, al de un rato, vuelve a estar negra. He perdido la cuenta ya de cuántas fregonas he tirado a la basura. Las metes en lejía y ni siquiera con eso se marcha la suciedad. Para mí es lo nunca visto», protesta. Las personas que tienen huerta «lavamos la fruta y la verdura que producimos, pero la procesión va por dentro».