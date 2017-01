Padres y profesores de La Milagrosa inician un encierro para salvar el colegio

El colegio concertado La Milagrosa de Barakaldo es una segunda casa para 350 escolares y 39 trabajadores. Durante dos noches, además, será el techo y la cama para una treintena de personas. Tras más de dos semanas movilizándose contra el posible cierre del colegio, en la tarde de ayer profesores y padres de alumnos iniciaron un encierro que se prolongará hasta mañana para exigir una solución a las instituciones: el Ayuntamiento, el Gobierno vasco, la congregación Hijas de la Caridad que abandona la titularidad del centro, y la Fundación Miranda, propietaria del edificio cuyo alquiler supone actualmente el único obstáculo para mantener abierto el centro el próximo año.

«Esta va a ser la primera noche que duermo aquí, pero he pasado muchas horas, muchos días, muchos meses y muchos años en este colegio», señaló Elena Petuya, una de las maestras que participa en el encierro. Tras un cuarto de siglo impartiendo clases en La Milagrosa, este miércoles agradeció a los escolares y a sus familias la implicación mostrada. «Los niños de Educación Infantil vienen ya por la mañana con los silbatos. Forma parte de su uniforme», apuntó.

Como ella, Teba Pérez, miembro del AMPA y madre de una alumna de cinco años, se preparó para pasar la noche en un aula de Educación Infantil. Los pequeños colchones de poco más de un metro se quedaban cortos para los voluntarios. «No venimos a estar cómodos, venimos a que se nos oiga», aseguró la joven, que recordó que «La Milagrosa no es un colegio que está pasando un problema. Es una familia». Así opinaba también Txema González, otro de los padres –y marido de una ex alumna– que anoche se encerró: «Es normal que esto nos esté afectando. Si no, ¿qué ejemplo le podríamos dar a nuestros hijos, que se ven en la calle y te dicen que de aquí no se quieren ir?».

Debate en el pleno

Itziar Nicolás, trabajadora de la escuela, fue la encargada de organizar la protesta. «Muchos alumnos querían quedarse, pero bastante apoyo nos dan todos los días al animarnos», agradeció. Aunque algunos se organizaban por turnos, ella es una de las implicadas que sólo abandonará el cole esta tarde para acudir a una manifestación frente al Ayuntamiento de Barakaldo (17.00 horas). Allí se mantendrán para la celebración del pleno municipal, en el que entre otros puntos se debatirá su problema. El PSE lleva una moción solicitando que se destinen los recursos necesarios para garantizar la continuidad de La Milagrosa, mientras que EH Bildu e Irabazi piden que el Gobierno vasco y el Ayuntamiento asuman la gestión del centro y lo conviertan en un ‘Centro Público Integral’. Ayer por la tarde, además, hubo una reunión entre la Fundación Miranda y la Federación de Ikastolas, dispuesta a asumir la titularidad del centro. No obstante, no quisieron hacer público por el momento el resultado del encuentro.