«A Antonio Miranda no le gustaría ver su legado envuelto en esta polémica»

La Fundación Miranda volverá a poner esta tarde sobre la mesa el problema del colegio concertado La Milagrosa en Barakaldo, ubicado en un edificio de su propiedad. Los 14 miembros que conforman el patronato, cada uno con un voto, han sido convocados a un consejo ordinario en el que también se abordará una vez más la polémica con la escuela, amenazada de cierre si no puede hacer frente a los costes de alquiler a partir del próximo 31 de agosto.

Ikastolen Elkartea se ofreció a asumir la titularidad del colegio tras la marcha de la congregación Hijas de la Caridad, cuando finalice este curso. Sin embargo, la propuesta económica que realizó en diciembre para arrendar las instalaciones fue rechazada por la Fundación. «Pediré de nuevo que este asunto se someta a votación. Creo que Antonio Miranda no hubiera mirado hacia otro lado ante este problema», manifestó ayer la alcaldesa, Amaia del Campo, cuya situación al frente del Ayuntamiento la convierte también en miembro del patronato.

Del Campo: «Si se pone sobre la mesa el fin de las negociaciones, mi voto será no»

Tras mantener una reunión con representantes del AMPA de La Milagrosa para informarles de esta decisión, la regidora reivindicó la necesidad de que las dos instituciones (el colegio con 350 alumnos y la Fundación que gestiona una residencia de mayores con 230 usuarios) busquen una solución que haga compatibles ambos proyectos. El consejo de esta tarde incluye en el orden del día un punto «para reflexionar sobre la situación y el futuro de la Fundación Miranda». «No dice que se vaya a votar ninguna propuesta, pero si se pone encima de la mesa un cierre de las negociaciones, mi voto será un ‘no’. Hay que seguir trabajando para alcanzar un acuerdo. No hay que dar la batalla por perdida mientras exista una mínima posibilidad», subrayó del Campo.

El gerente de la Fundación Miranda, Rafael Carriegas, confirmó que este martes, días después de haber convocado el consejo, recibieron un escrito por correo certificado de la Federación de Ikastolas. El documento podría derivar en una nueva votación si así lo decidiesen los miembros del patronato. En todo caso, según advirtió, la carta ratificaría la oferta planteada el pasado mes: 80.000 euros mensuales en concepto de alquiler, frente a los 250.000 que se han abonado este último año (204.000 euros que recibe la Fundación y que invierte en su residencia de mayores, y 46.000 en concepto de IVA).

Cita con Educación

La alcaldesa también se reunirá hoy con la Consejera de Educación, con la que ha tratado el asunto de La Milagrosa con anterioridad. «El Gobierno vasco gestiona los colegios públicos y los colegios concertados son privados. Lo que puede hacer ante un problema como este es buscar una plaza a esos menores si al final se llega a una situación de cierre, y espero que no sea así. He puesto sobre la mesa que no solo se les garantice una reubicación sino que también se intente mantener el mayor agrupamiento posible de los alumnos», añadió. Por su parte, el AMPA mantendrá hoy un nuevo encuentro con los padres para informarles de todos los pasos dados.