«Su hijo era amable y cariñoso con ella»

La cuidadora de la mujer de 92 años que ha fallecido este martes apuñalada presuntamente por su hijo en su domicilio de Portugalete, ha explicado que la mujer «no tiene más hijos, y este chico era un cielo con su madre, cariñoso y amable». Por ello, cree que «le dio algo a la cabeza y fue a por su madre, porque no había más gente en casa».

«Impactados» y «sorprendidos» por el suceso se han mostrado varios de los vecinos, que han coincidido en que el presunto parricida era un hombre educado, que cuidaba de su madre, una señora «encantadora», enferma de Alzheimer, que se encontraba «muy delicada» en los últimos tiempos.

«Me he quedado impactado», ha señalado un vecino al conocer el suceso: el detenido es un hombre «callado, correcto y educado. No sé qué le habrá pasado», ha reflexionado. «No me esperaba eso de él. Ha sido siempre un chaval muy majo con todo el mundo», ha señalado otro de sus conocidos.

Según el testimonio de los vecinos, a la fallecida, que se desplazaba en silla de ruedas, cada vez se la veía menos en el vecindario debido a su avanzada edad y delicado estado de salud, que la habría obligado a permanecer en cama en los últimos tiempos.