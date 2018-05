«Venir al Arenas es una gran oportunidad para seguir creciendo como entrenador» Luaces en una imagen tomada el pasado diciembre, cuando entrenaba al Gernika. / MAIKA SALGUERO «Debemos formar un bloque que rinda bien a domicilio pero también ofrezca un gran nivel fuera de casa». Jabi Luaces es el nuevo entrenador del Arenas IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA GETXO. Viernes, 25 mayo 2018, 02:00

El nuevo técnico del Arenas, Jabi Luaces, ya piensa en rojinegro de cara a configurar un equipo competitivo con el que intentar pelear con los mejores de la categoría. Si bien el objetivo final lo «marca la Junta Directiva y Dirección Técnica», especifica. Después de dejar a su anterior equipo, el Gernika, en puestos de Copa del Rey, desembarca en Gobela con sus colaboradores habituales como el exjugador del Athletic, entre otros equipos, Endika Bordas, quien ejercerá de segundo entrenador.

-¿Qué le ha llevado a aceptar la oferta del Arenas?

-Una serie de parámetros y condicionantes diferenciadores respecto a otras propuestas que tenía sobre la mesa. He pensado que venir al Arenas era lo mejor y una gran oportunidad para seguir creciendo como entrenador. En realidad ha sido un cúmulo de varias cosas como es poder seguir cerca de mi familia, mis hijos son muy pequeños todavía, también poder dirigir a un club histórico y, han puesto mucho interés en que sea el entrenador, algo determinante.

-En todas las quinielas partía usted como favorito para ocupar el banquillo de Gobela.

-Bueno. Había muchas quinielas también en otras zonas que aseguraban que había firmado por un equipo, en otro con otro. La gente ha hablado mucho y han dado por hecho que mi salida del Gernika estaba motivada porque lo tenía hecho con el Arenas. En realidad se debe a mi creencia de que se había acabado un ciclo y debía salir al mercado por si a alguien le interesaba.

-¿Cuándo se decantó por los rojinegros?

-Tomé la decisión hace siete días y firmamos el miércoles.

-Su nombramiento ha generado mucha ilusión entre la afición. ¿Cómo lo valora?

-He sentido el cariño y la cercanía de la grada cuando he acudido a Gobela. Otro factor que he tenido en cuenta es la aceptación de los aficionados para que entrene al club de sus amores. Si hay consenso mucho mejor.

-¿Con qué proyecto afronta este reto?

-Mi proyecto es dar continuidad a los que llevan tiempo trabajando y seguir mejorando. En realidad el proyecto es del Arenas y yo voy a ir de la mano con ellos. Ahora estoy centrado en completar una plantilla competitiva e intentar hacer un año bonito. Sobre todo empezar bien e intentar pelear entre los mejores pero ya sabemos la dificultad que acarrea esto. Pero los objetivos reales los marca la dirección deportiva y junta directiva.

-Si bien aún es pronto para hablar de plantilla, ¿tiene ya algo en mente?

-Me voy a reunir con la dirección deportiva y escucharles. Evidentemente he tenido la oportunidad este año de ver mucho al Arenas, debido que su rival cada jornada era el que le tocaba al Gernika en la siguiente, por ese motivo había muchas suspicacias al verme tanto en Gobela. Tengo más o menos las ideas claras pero tenemos que valorar muchas cosas. Habrá gente que queremos mantenerla y a otra no. También habrá jugadores que opten por otras ofertas, lo típico en el mundo del fútbol durante los meses de mayo y junio.

-¿Pero tendrá claro el perfil de jugadores que quiere?

-Por supuesto. Es básico elegir bien el perfil de la plantilla porque al final gran parte del éxito de lo que hagamos en temporada va a recaer en lo que realicemos en estos meses. Tengo muy claro que los jugadores van a ser los protagonistas sobre el campo con su trabajo y rendimiento, estemos mejor o peor. Tenemos que hacer un equipo sabiendo que vamos a tener 19 partidos en un campo como es Gobela y el mismo número en otros campos diferentes. Por eso debemos formar un bloque que rinda bien a domicilio pero también ofrezca un gran nivel fuera de casa.

-¿Va a modificar algo en los planes de entrenamientos?

-Seguramente vamos a entrenar a las mañanas. Otro factor positivo que tiene el Arenas es la posibilidad de disponer todo el tiempo que quieras del campo, trabajar todas las horas, disponibilidad de la gente. En definitiva, es un club estable