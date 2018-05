Urduliz retrasa la apertura del nuevo polideportivo al mes de septiembre Instalaciones del nuevo polideportivo de Urduliz. / T. B. El Ayuntamiento debe adjudicar antes la equipación del gimnasio y la gestión de las instalaciones, incluida la de las pistas de pádel TERRY BASTERRA URDULIZ. Viernes, 11 mayo 2018, 02:00

Las instalaciones de la nueva zona deportiva de Urduliz no abrirán sus puertas antes de septiembre. La previsión es que la entrada en funcionamiento coincida en plazos con el inicio del próximo curso escolar. Ese es, al menos, el deseo del Ayuntamiento. Las obras de construcción de este equipamiento concluyeron a comienzos de este año y ahora queda equipar zonas como el gimnasio. Aún no ha trascendido el importe económico que dedicará el Consistorio a la compra de las distintas máquinas ya que, según apuntan fuentes municipales, las bases no están aún listas. También está pendiente por salir a concurso la gestión de estas instalaciones.

Los nuevos servicios deportivos de Urduliz se encuentran adosados a una de las gradas del campo de fútbol de la localidad. La estructura contó con un presupuesto de licitación de 3,6 millones e incluye gimnasio, sauna, baño turco y sala polivalente donde poder desarrollar diferentes cursillos, como pueden ser los de pilates o yoga. También en este entorno, aunque en una unidad separada, se levantaron cuatro pistas de pádel cubiertas. La previsión del Ayuntamiento es abrir todas las instalaciones de forma conjunta a comienzos del curso que viene, ya que la gestión recaerá sobre la misma empresa.

Las que sí están ya listas desde el pasado año son las tasas que regularán la utilización de este y otros equipamientos deportivos del municipio. Entre las cuantías previstas por el gobierno local se establece un abono individual para los empadronados de 90 euros, de 157 para las familias con hijos menores y de 54 euros para aquellos cuyos ingresos no excedan el salario mínimo interprofesional.

Se han fijado también unas tarifas semestrales (48 euros) y trimestrales (25) para los urduliztarras que opten por hacer uso de estas instalaciones durante un periodo más reducido. Además la normativa contempla unas cuantías mayores para aquellas personas no empadronadas pero que sí quieran hacer utilizar el polideportivo: 126 euros anuales. Los cursos de yoga y pilates oscilarán entre los 18 y los 64 euros, en función de su duración (trimestral, semestral o anual). La reserva de las pistas de pádel costará 5,5 euros, cuando requiera luz artificial, y 4 cuando no sea necesario. Además se prevé el cobro de 6 euros para las entradas puntuales.