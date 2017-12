Bi Sport cree «desproporcionada» la huelga en los polideportivos de Erandio La plantilla cumplió ayer 39 jornadas de huelga. / IGNACIO PÉREZ EL CORREO ERANDIO. Miércoles, 20 diciembre 2017, 01:00

La dirección de la empresa Bi Sport, que gestiona los polideportivos de Erandio, se pronunció ayer tras 39 días consecutivos de huelga indefinida de la plantilla, que ha limitado el horario de las instalaciones deportivas de la localidad y borrado del mapa la oferta de cursillos. La empresa aseguró que «se cumple con el convenio provincial, tal y como se exige en los pliegos de condiciones del Ayuntamiento» y que se aplica a los trabajadores la subida de sueldo anual que viene recogida en el citado pacto. La dirección de la firma manifestó que, tras más de cuatro años sin conflictos, las mejoras que solicita la plantilla supondrían un incremento del 40% en el precio anual del contrato con el Consistorio, que es de unos 600.000 euros al año.

Por ello, dijo, «la plantilla decidió movilizarse en cuanto se le planteó la inviabilidad de sus propuestas». Además, dijo, la «huelga es una medida desproporcionada que se ejerce como medida de presión y que perjudica a todos». La firma también expuso su «extrañeza» de que aplicando el mismo convenio que en el resto de instalaciones deportivas de Bizkaia, en las que la representación sindical es similar, solo se haya «convocado una huelga indefinida en Erandio». Además, expuso, la dirección no ha podido reunirse con los trabajadores pese a haberlo solicitado, «tan solo con la delegada del sindicato y también con el de la plantilla». Por otro lado, la compañía lamentó los perjuicios causados a los usuarios y aseguró que no cobrará por los servicios no prestados. Por último, sostuvo que Bi Sport sigue abierta al diálogo, «como antes y durante la convocatoria de la huelga».