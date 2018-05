LAS CLAVES Sopela es el único pueblo de Euskadi donde las bases han votado que Podemos no concurra a los comicios locales El 52,5% de los inscritos que tomaron parte en la consulta rechazaron que el nombre del partido respalde cualquier candidatura municipal TERRY BASTERRA SOPELA. Miércoles, 16 mayo 2018, 02:00

Sopela es un caso singular dentro de los 48 círculos activos que tiene Podemos en Euskadi. Los inscritos de este municipio de Uribe Kosta han sido los únicos del País Vasco que han votado en contra de que el partido morado concurra con su nombre a las elecciones municipales de mayo de 2019. Lo hicieron en la consulta telemática celebrada a finales del pasado marzo en la que podían votar todos los inscritos. Se les preguntaba si querían que el nombre del partido formase parte de la candidatura con la que concurrirá a las diferentes elecciones previstas en el calendario (europeas, autonómicas y municipales).

En el caso de Sopela emitieron su voto 59 simpatizantes. 31 de ellos, el 52,5%, votaron no a la siguiente pregunta: ¿Apoyas que Podemos se presente a las próximas elecciones municipales en coalición con las fuerzas políticas y las plataformas municipalistas aliadas del espacio del cambio y con la palabra Podemos (en los idiomas que corresponda) formando parte del nombre de la candidatura, salvo donde ya exista una 'marca' consolidada?

Parte de los inscritos que votaron no a que Podemos concurra a los comicios locales en este municipio de Uribe Kosta han trasladado a este diario que con sus votos lo que han tratado es mostrar su rechazo «a la gestión que se está haciendo del círculo». Aseguran que las personas que dirigen la formación a nivel local la han convertido en un «coto cerrado» y critican que no se autorice votar en las asambleas a aquellas personas que no han asistido a un 80% de las sesiones celebradas, una medida aprobada por el círculo de Sopela el 25 de octubre de 2016. Estos críticos aseguran que esta decisión adoptada por la dirección de círculo de restringir el voto «a unas pocas personas» no se ajusta a la filosofía del partido en materia de participación.

Desde Podemos Euskadi avanzan que el que en Sopela haya sido mayoritario el voto en contra a la pregunta realizada, no acarrea que la formación morada no se vaya a presentar a los próximos comicios en este municipio. De hecho sí que va a concurrir y lo hará, previsiblemente, en coalición con Ezker Anitza y Equo, avanzan fuentes oficiales del partido. Y recuerdan que, tanto las secretarías generales de los propios círculos como las listas electorales las elegirán los inscritos en votación telemática.

Manuela Ruiz Vivanco, portavoz del círculo de Sopela, confiesa que no le sorprenden los resultados de Sopela, ni que haya sido el único municipio de Euskadi donde la opción mayoritaria ha sido que el nombre de Podemos no acompañe a ninguna candidatura a las elecciones municipales. Considera que se debe a que en este municipio hay otras dos formaciones políticas, «DB-TU y Orain que no son Podemos, aunque sí tienen miembros inscritos en el partido, y que lo que buscan votando 'no' es que no haya un Podemos fuerte en Sopela porque ellos también quieren presentarse a las elecciones». Ruiz avanzó que en este municipio concurrirán con el nombre Elkarrekin Podemos.

El caso de Sopela no es único. En todo el territorio estatal ha habido otros 17 círculos en los que sus inscritos también han votado en contra de que Podemos se presente con su nombre a las elecciones municipales.