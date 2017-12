LOS DATOS Sopela «acotará zonas amplias» en el municipio para el ocio de los perros sueltos Miembros del colectivo 'Perros de Sopelana'. / P. U. El alcalde asegura que habrá espacios para mascotas pero que no habilitará «la totalidad de ningún parque» para el esparcimiento canino GABRIEL CUESTA SOPELA. Miércoles, 13 diciembre 2017, 01:00

El Ayuntamiento de Sopela quiere dar respuesta a las peticiones vecinales que demandan nuevas zonas de esparcimiento para perros a través de la plataforma 'Perros de Sopelana'. Y es que la localidad cuenta con una gran población de estos animales de compañía: casi 3.000 residen en el término municipal, según los datos del Gobierno vasco. El municipio suma 12.672 vecinos, lo que implica que casi uno de cada cuatro tienen un perro. Como las mascotas suelen pertenecer a toda la familia, el dato supone que al menos la mitad conviven con uno de estos animalitos. El equipo de gobierno plantea «acotar zonas amplias de algunos parques» siempre que se garantice «la seguridad de los vecinos» para que los canes puedan correr y jugar sin correa. «No nos planteamos marcar como zona de esparcimiento la totalidad de ninguna zona verde, pero sí una parte que sea de un tamaño considerable», advierte el alcalde, Gontzal Hermosilla, que señala que el Consistorio debe «ser defensor de las zonas libres para animales, pero también de los ciudadanos». Es la respuesta del Ayuntamiento a la petición de 'Perros de Sopelana', una plataforma en plena recogida de firmas y con más de 300 seguidores en su red social.

Desde el colectivo demandan «que se permita que los perros paseen sin correa por los parques en los que no se moleste a nadie, no haya áreas infantiles y no sean propiedad privada», ya que consideran el nuevo agility de la calle Sipiri como un «circuito de habilidad» que no satisface las necesidades porque «solo pueden estar como mucho dos perros a la vez». Algo con lo que discrepan desde el equipo de gobierno.

Canes. 2.936 son los perros que hay censados en Sopela, según el Gobierno vasco. 56 son de razas caninas potencialmente peligrosas. Multas. El incumplimiento de la normativa puede desembocar en sanciones de entre 30 euros las leves y 15.000 las muy graves. Adopción. El Ayuntamiento tiene en la actualidad 7 perros y un gato en adopción.

Juegos

«Puede haber muchos más. No solo dos al mismo tiempo. El circuito no está pensado para darle un uso de competición oficial ni adiestrar perros. Tiene el objetivo de ofrecer un espacio donde existan diferentes juegos para que disfruten», defiende Hermosilla. «Incluso una asociación se ha prestado voluntaria para enseñar a los usuarios cómo utilizarla». Las instalaciones fueron construidas por valor de 16.300 euros e inauguradas el pasado mes de septiembre. Ahora se está proyectando construir un centro de similares características en la zona de Labarrasterra. «Precisamente el agility se creó a raíz de una petición de una vecina», matiza el alcalde. «El centro de habilidad y la zona de esparcimiento acotada tienen una finalidad diferente para los usuarios de los perros, pero todas ellas forman parte de un proyecto integral que está aún en desarrollo». Desde la plataforma aseguran que están «a la espera» de poder hablar con los distintos grupos, aunque el equipo de gobierno sostiene que les abre las puertas para el diálogo y que «no consta que se haya pedido cita al alcalde para abordar el problema».