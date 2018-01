Saioa Agirre: «Seguiré trabajando para ser olímpica algún día» Saioa, tras la entrega de los premios. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ La joven gimnasta rítmica de 17 años fue premiada la noche del martes por segunda vez con el máximo galardón que el Ayuntamiento entrega a los deportistas IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA GETXO. Jueves, 11 enero 2018, 01:00

La gimnasta rítmica del club Sakoneta de Leioa, Saioa Agirre Elordui, recogió la noche del pasado martes su Molino de Aixerrota que la acredita como la Mejor Deportista de Getxo de 2017, un reconocimiento que ya obtuvo hace dos años pese a su juventud. Con tan solo 17 años, cuenta con un palmarés envidiable. El reconocimiento le llega tras completar una «excelente» temporada en la que logró varios subcampeonatos de España - individual absoluto, aro y cinta, - y los campeonatos de Euskadi absoluto y de aparatos -aro, mazas, pelota y cinta-. Agirre competía el martes con otros candidatos, como la judoka Eunate Etxebarria -oro en el campeonato de España infantil de menos de 63 kilogramos-, el baloncestista Ibon Martínez-campeón de Europa sub 20 sordos-, el patinador Nikolay Sena -oro y bronce en el Campeonato de España junior de Patinaje Freestyle- y el remero Eneko Van Horenbeke -campeón de liga ACT, España y Euskadi de traineras- , quienes obtuvieron sus respectivos reconocimientos.

- Segundo reconocimiento como Mejor Deportista de Getxo. ¿Cómo lo ha recibido?

- Muy contenta y a la vez muy sorprendida. Si ya la primera vez fue toda una sorpresa, una segunda no me lo esperaba para nada.

- ¿Cuál de los dos le ha hecho más ilusión?

- Igual esta segunda vez me ha hecho más ilusión porque tenía menos esperanzas que la primera. Además, ha sido más especial al poder estar acompañada por mis entrenadoras, que hace dos años no pudieron acudir.

- Es una recompensa a toda una trayectoria y a la vez a una espectacular última temporada.

- La verdad que sí. El año pasado he realizado una buena temporada donde he conseguido cumplir un reto personal que pasaba por hacer todos mis ejercicios bien en el Campeonato de España. Ya solo con eso acabé de competir muy contenta y encima logré la medalla de plata. He quedado segunda entre las 18 mejores gimnastas a nivel nacional. No puedo pedir nada más.

- Ese segundo puesto mejora su primera actuación, donde logró una medalla de bronce.

- En 2016, era la primera vez que competía en primera categoría donde participan las 18 mejores gimnastas españolas y quedé tercera, ahora he mejorado un puesto.

- También se llevó el Campeonato de Euskadi.

- También estoy muy satisfecha de haber logrado ser campeona de Euskadi, en la media de los cuatro ejercicios que realizo. Se suman los puntos de todos y luego se hace un total.

- Me imagino que habrá sido una experiencia gratificante salir por primera vez a competir en torneos internacionales.

- He estado compitiendo en Bulgaria, Italia y Portugal, y me fue bastante bien ganando medallas en algunos ejercicios. Resultó una experiencia increíble que me gustó muchísimo y de cara al año que viene me gustaría repetir añadiendo algunos torneos de más nivel para ver hasta donde puedo llegar.

- ¿Se plantea participar en el Campeonato de Europa?

- Eso no depende de mí. Pasa por ser convocada por la selección española, así que no está en mi mano. A mí me encantaría.

- Su sueño es participar en los Juegos Olímpicos. ¿Está cerca de cumplirlo?

- A día de hoy lo veo imposible, porque primero la Federación tendría que contar conmigo para representar a España en campeonatos oficiales y luego conseguir una plaza olímpica. Es un camino muy difícil que ahora mismo no está entre mis posibilidades. Pero voy a seguir trabajando para ello y si un día llega lo cogeré con muchísimas ganas e ilusión.

- ¿Cómo empezó en la gimnasia rítmica?

- Mis 'aitas' me dijeron cuando tenía ocho años, que tenía que empezar a hacer algún deporte. Empecé en gimnasia en el polideportivo de Fadura, y al año siguiente me ofrecieron integrarme en Sakoneta, en el que continúo, porque participaban en competiciones y consideraban que tenía nivel para competir. Después he ido subiendo niveles hasta llegar hasta aquí.