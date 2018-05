«Es como un salón de moda de los años 20» Getxo Moda se abrió ayer con el desfile de los nuevos diseñadores. / MANU CECILIO Los diseñadores alaban la estética del palacio San Joseren, que ayer acogió la primera jornada de desfiles en Getxo Moda TXEMA IZAGIRRE GETXO. Viernes, 4 mayo 2018, 02:00

«Me ha gustado mucho lo que he visto, la ubicación. Este palacio. No había estado nunca y es un sitio ideal». Fueron las palabras que dijo ayer el diseñador vasco más internacional. Ion Fiz confesó que «no había estado nunca en San Joseren», pero el palacete está claro que impone y gusta a los mejores. Incluso ha marcado tendencia y ya hay pasarelas que buscan el interior de edificios históricos. Ayer cerca de 500 personas se dieron cita para ver el primer desfile de Getxo Moda y hoy le tocará el turno al propio Fiz, quien destacó que la propuesta de los jóvenes le gustó porque «todos los trabajos estaban bien ejecutados. Estoy deseando presentar la colección de otoño-invierno, con ganas de darlo todo».

Este edificio acoge, según aseguran los entendidos, una de las pasarelas más grandes de moda de todo el Estado, por su longitud, con la filigrana de que las modelos tienen que bajar hasta unas sinuosas escaleras frente a las que aguardan atentos los medios de comunicación. Cámaras, flashes, teléfonos móviles lanzando destellos.... Las 23 modelos desfilaron y mostraron su mejor cara durante el recorrido que aglutina a un público de lo más variopinto.

Entre efectos luminosos y la belleza del interior del palacio requieren a los diseñadores trabajar lo mejor posible. «Este lugar es especial, como un salón de moda de los años 20», reconoció Alberto Sinpatrón, que calificó «la experiencia de muy grata» y el ambiente de «agradable, muy distendido».

Pero ayer los verdaderos protagonistas fueron los jóvenes diseñadores, cuyos desfiles impactaron y gustaron. Sus creaciones muestran que algunos apuestan por piezas más de «sastrería, que sean vendibles», como destacó Eder Aurre, mientras que otros sostienen el diseño, la creación, sin fijarse en el mercado.

Al palacio se acerca siempre gente que tiene que ver con la moda, como Javier López, amigo de Sinpatrón. «Me ha parecido que ha subido mucho el nivel respecto al año pasado. No deja de ser una cuestión de gustos, pero lo veo así», confesó el joven bilbaíno. «La ropa me ha impactado, porque no es de calle», confesó Nagore, que vino a acompañar a López.

La nota más discordante de la jornada vino dada por dos 'mochileras'. Gigi Rodríguez justificó porqué llegaban así. «Una odisea. Hemos hecho Granada-Málaga-Santander-Bilbao y Getxo. Ni siquiera nos ha dado tiempo a dejar la mochila», confesó la granadina.

A su amiga Isabel Vegas, que le pasó lo mismo, le gustó lo que vio, aunque entre el público había mucha gente guapa. «Es una experiencia nueva para mí, pero me ha sorprendido mucho. Pensaba que en estos sitios había gente más formal, pero el ambiente me ha parecido muy coloquial, dinámico, cercano».

Ellas llegaron hasta allí por la hermana de Gigi, Conchi Rodríguez, la joven diseñadora que entró en el concurso con su colección '0.1'. La creadora aseguró que «la competencia ha sido muy dura. Me ha encantado Eder Arrue porque ha presentado un trabajo muy elaborado, muy bien terminado».