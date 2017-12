«Salir en bicicleta de noche es jugarte la vida» «Ciclista sin luces, ciclista fantasma» es el título de la imagen vencedora. / MIGUEL RODRÍGUEZ Miguel Rodríguez Armentia, de Leioa, gana el concurso fotográfico de la asociación vasca Stop Accidentes MANUELA DÍAZ DURANGO. Sábado, 16 diciembre 2017, 01:00

Una imagen vale más que mil palabras y la de Miguel Rodríguez Armentia, de Leioa, cumple a pie juntillas ese dicho. Un ciclista traslúcido pedaleando a oscuras con la única luz de la ciudad reflejada en la ría y con los amenazantes focos de un turismo resoplando a su espalda ha sido la ganadora de la cuarta edición del concurso fotográfico 'Peatón, ciclista, que no atraviesen tu vida' que organiza la asociación Stop Accidentes País Vasco.

Aficionado a la fotografía y ciclista, reconoce que la elección de esta estampa no ha sido al azar. «Se incide mucho en llevar siempre el casco, pero no tanto el uso de las luces y si los conductores muchas veces no te ven por el día, por la noche, salir con la bicicleta es jugarte la vida», apunta. No es de extrañar que eligiera por título 'Ciclista sin luces, ciclista fantasma'. Para conseguir la toma perfecta jugó con el flash y una larga exposición, nada de montajes que camuflen la realidad de uno de los colectivos más vulnerables en accidentes de tráfico. A sus 38 años y con dos niñas, reconoce que no sale sin luces, aunque no siempre ha sido así, pero hasta que no ha visto a otros ciclistas «jugándosela» por la noche no ha sido consciente de lo peligroso que es circular sin luminarias.

Reflexión

A sus dos pequeñas les ha inculcado esa mezcla de amor y respeto por un vehículo que le apasiona, pese a haber sufrido, «como todo usuario», más de un susto en las vías por caídas y derribos. El más grave le dejó con una clavícula rota. Su objetivo era «invitar a la reflexión» y parece que lo ha logrado. Eso mismo es lo que dijo la Directora de Tráfico del Gobierno vasco, Sonia Díaz de Corcuera, durante la entrega de premios del certamen en el museo Kurutzesantu de Durango. Por suerte, el colectivo de ciclistas parece registrar menos siniestralidad en las carreteras vascas. Euskadi suma 39 fallecidos este año y ninguno era ciclista- en 2016 falleció uno en Berriatua-. El dato rompe la dramática cifra registrada en el Estado, donde el 1 de noviembre ya se contabilizaban 38 ciclistas fallecidos, seis más que en 2016.

Junto a la imagen de Miguel Rodriguez Armentia, también fueron galardonados el guipuzcoano Carlos de Cos con una imagen artística de un paso de cebra, ninguneado por un peatón, que quedó en segundo lugar, y el abadiñarra Iñaki Sagarna con la fotografía de una rotonda en la que se recoge el movimiento acelerado de los vehículos. Las tres estampas, junto con otras 9 seleccionadas entre las 69 presentadas, formarán parte de una muestra que, tras su paso por la Laboral Kutxa de Durango, donde estará hasta el 2 de enero, viajará por toda Euskadi.