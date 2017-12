Ramón Castelo: «Nos reforzaremos con jugadores que aporten nivel y goles al equipo» Ramón Castelo posa en los vestuarios de Fadura. / PEDRO URRESTI Los gualdinegros harán frente a una exigente segunda vuelta de liga con el reto de lograr la permanencia I. SÁNCHEZ DE LUNA GETXO. Miércoles, 27 diciembre 2017, 01:00

El entrenador del Getxo, Ramón Castelo, tiene muy claro que «nos va a tocar sufrir mucho en la segunda vuelta» para salvar la categoría. Los gualdinegros no han cumplido con el objetivo fijado en pretemporada de ir sumando puntos para no pasar apuros clasificatorios. Más bien ha ocurrido todo lo contrario, con el equipo situado en puestos de descenso, en la decimonovena posición, con 14 puntos a dos de la salvación. Los de Fadura han sumado en la primera vuelta solo tres victorias, cinco empates y once derrotas. Unos pobres puntos que su técnico achaca a la «falta de acierto en ambas áreas», unido al carrusel de lesiones padecidas. Después del parón navideño retornarán a la liga el 7 de enero visitando el feudo del Alavés B.

- ¿Qué valoración hace de esta primera vuelta?

- Mala, no puedo decir otra cosa. Nuestro objetivo es salvar la categoría y si estamos ahí metidos es porque no hemos hecho bien las cosas.

- ¿Cuál era el objetivo que se habían fijado en pretemporada?

- Estar tranquilos en la parte media de la clasificación. Ir haciendo el equipo al contar con jugadores muy jóvenes e intentar estar lo más arriba posible. Pero nos hemos metido abajo y nos está costando mucho sacar la cabeza.

- ¿Qué ha impedido al equipo rendir a un buen nivel?

- Un poco de todo. Cuando haces tantas cosas mal es un cúmulo de diversas cosas. La falta de acierto en las dos áreas, la cantidad de lesiones que hemos sufrido...

-¿Les ha pasado factura disputar la Copa Federación Vasca?

- Bueno. La verdad que viendo el resultado así ha sido. Cuando nos inscribimos pensábamos que nos iba a producir el efecto contrario, que nos iba ayudar a mantener a la gente competitiva, pero el lastre de lesiones ha ocasionado lo contrario.

- ¿Los dos últimos encuentros consecutivos sin perder dan un halo de esperanza?

- Creo que hemos recuperado a gente y las sensaciones son mejores. El segundo tiempo frente al Deusto, en el partido que cerraba la primera vuelta, hicimos méritos para acabar con un mejor resultado y fue una pena no lograr una segunda victoria consecutiva que nos hacía mucha falta para tener un poso de tranquilidad.

- Jugar bien y perder es algo que les ha sucedido en otros encuentros.

- En las finales de los partidos en general nos ha faltado la fortuna, el acierto o la capacidad para resolverlos. Al final casi todos los equipos que están mal clasificados suelen utilizar argumentos similares. Cuando estás en la parte de abajo es que no has hecho bien las cosas y debes ser consciente para mejorar. Pero sí tenemos la sensación de que no somos tan malos ni hemos hecho tan mal las cosas. A ver si somos capaces de mantener la regularidad mostrada en los últimos encuentros y nos da los puntos necesarios para salvar la categoría.

-¿Es la salvación el único objetivo para esta segunda vuelta?

- Ahora mismo está clarísimo. La permanencia es nuestro único reto y debemos ir partido a partido sumando los puntos necesarios para cumplirlo.

- ¿Tienen pensado reforzarse en el mercado invernal?

- Si tenemos algo pensado, pero no va a ser fácil encontrar algo que se adapte a nuestras condiciones. Estamos intentando sumar incorporaciones de jugadores que puedan aportar más nivel al equipo. Está claro que nuestra deficiencia pasa por la falta de gol y los ' tiros' irán en ese sentido.