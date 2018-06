Guk reclama conocer los efectos contaminantes del Puerto sobre las playas de Getxo Bandera roja en la playa de Ereaga / L. A. G La bandera roja ondea en varios arenales del municipio tras la tromba del 3 de junio que desbordó redes de saneamiento y obligó a aliviar la depuradora de Galindo TXEMA IZAGIRRE GETXO. Miércoles, 13 junio 2018, 02:00

El último episodio de contaminación registrado en aguas de las playas de Getxo ha llevado a Guk a exigir que se dé a conocer la afección que el Puerto de Bilbao tiene sobre los arenales del municipio. «El dragado remueve los lodos del fondo marino para obtener el material con el que se rellena el dique central. Todo ello tiene que causar una contaminación de la que no hay datos sobre su incidencia». Desde la formación sostienen que, aunque ahora se diga que no son las causas de la actual situación, con varias playas cerradas tras las lluvias torrenciales de 3 de junio, que inundaron localidades del interior de Bizkaia y el norte de Álava, colapsaron sistemas de saneamientos municipales y obligaron incluso a aliviar la depuradora de Galindo y verter a los ríos aguas sin tratar para que el sistema no se desboradara, «hay que hablar de ello ya».

En la web del Ayuntamiento de Getxo se informa de este episodio, asegurando que en los arenales de Arrigunaga, Ereaga y Las Arenas se han encontrado «niveles de coliformes superiores a los permitidos para el baño libre». Ese ha sido el resultado de la analítica realizada por Sanidad del Gobierno vasco. No obstante, los representantes de Guk aseguran que se trata de «un problema muy preocupante» y apuntan que «en los paneles de las playas lees con sorpresa que la contaminación es por las lluvias torrenciales». Algo sobre lo que muestran su desacuerdo. En este grupo están seguros de que «las lluvias no han podido causar un problema tan grave».