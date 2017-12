Modelos de mujer a seguir en 2018 La presidenta de Andrak, Ana Céspedes. / AYUNTAMIENTO DE LEIOA Leioa reparte 15.000 calendarios que protagonizan vecinas que destacan por su coraje y determinación TERRY BASTERRA LEIOA Sábado, 30 diciembre 2017, 01:00

El Ayuntamiento de Leioa ha repartido 15.000 ejemplares de un calendario con modelos muy especiales, mujeres de carne y hueso que viven en la localidad y que son referentes en diferentes ámbitos que han sido seleccionadas por su personalidad, por su experiencia vital, por las dificultades a las que se enfrentan o porque representan a un colectivo relevante. El almanaque cuenta con cuatro versiones, cada una de ellas ilustrada con una gran foto. La concejala de Igualdad, Enara Díez, explica que «las frases que acompañan a las imágenes refuerzan la idea de empoderamiento que queremos transmitir», detalla. Algunas de las consignas son obra de Mary Wollstonecraft, escritora y filósofa británica del siglo XVIII, una de las fundadoras del feminismo.

Noelia Méndez ha conseguido salir adelante pese a su difícil situación. / AYUNTAMIENTO DE LEIOA

Ana Céspedes es una de estas protagonistas. Preside la asociación Andrak, nacida en 1990 y que cuenta con más de 2.000 socias, de las que 500 participan activamente en las diferentes iniciativas. «Parece que las mujeres de nuestra edad ya no valemos para nada, solo para cuidar nietos, cuando no es así. Queremos darle valor a la población mayor y luchar contra los clichés. No nos tiene que molestar que nos llamen viejos, siempre que lo hagan con respeto y no de forma despectiva», sostiene.«La frase que me han elegido rompe mitos del feminismo y creo en ella. No queremos ser más que los hombres, pero sí ser libres para tomar nuestras decisiones y ser lo que queramos en la vida», recalca.

María José Bilbao nunca se rinde. / AYUNTAMIENTO DE LEIOA

Libertad

Libertad es la sensación que transmite la fotografía que ilustra la versión protagonizada por Noelia Méndez. Esta vecina del barrio de Elexalde ejemplifica la lucha por salir adelante en varios frentes. Nacida en Bolivia, representa a las mujeres inmigrantes de Leioa, pero también a las madres solteras víctimas del maltrato, en su caso a nivel psicológico, que ha conseguido salir adelante junto a su pequeño de dos años. «El amor no mata, no agrede, no controla, el amor verdadero libera». Esta es la frase que acompaña a su instantánea saltando, libre es como se siente en la actualidad. «Se puede ser libre sin que nadie te mande. Para mí salir en el calendario y animar a otras personas que sufren una situación similar a la mía es bonito. Estoy encantada de haberlo hecho», asegura.

Las chicas de Leioa Waterpolo. / AYUNTAMIENTO DE LEIOA

Mientras, María José Bilbao representa a las mujeres con algún tipo de discapacidad. Padece un problema de movilidad desde que una rotura de tobillo en su casa a punto estuviese de desembocar en la pérdida de su pierna izquierda tras varias «negligencias médicas» y operaciones fallidas. «Yo no me achanto nunca. Siempre he tirado para adelante. Tras lo de la pierna ahora dependo de todo el mundo, pero como no valgo para quedarme en casa compré una silla eléctrica de segunda mano que me ha dado muchísima independencia. Lo que tengo claro es que no voy a tirar la toalla», enfatiza esta vecina de Pinueta. Su foto está acompañada por un lema que le queda como un guante. «Mujer... guarda siempre esta frase en tu mente: Yo quiero, yo puedo... Soy capaz». Estas tres mujeres, igual que las chicas del equipo de Leioa WLB (waterpolo) que ilustran el cuarto calendario, representan de forma inmejorable a las mujeres de este municipio.