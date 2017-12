«Queríamos crear algo útil» Un grupo de estudiantes muestra su 'app'. / TERRY BASTERRA Alumnos de Magisterio e Ingeniería de la UPV diseñan 13 aplicaciones con las que facilitar el aprendizaje de euskera o el lenguaje de signos TERRY BASTERRA LEIOA. Jueves, 21 diciembre 2017, 01:00

Facilitar a los padres que no saben euskera ayudar a sus hijos a hacer los deberes, dar unas primeras pautas para iniciarse en el lenguaje de signos, practicar la ortografía, seguir una dieta saludable, fomentar la práctica de deportes o desarrollar una guía con información útil para que los alumnos de primer curso puedan orientarse por el campus de Leioa. Son algunas de las necesidades a las que han dado respuesta los alumnos de las facultades de Magisterio e Ingeniería de la UPV. Los estudiantes se han unido para desarrollar hasta trece aplicaciones que hagan más fácil varios aspectos de la vida. Esto es lo que sucede con algunas de las iniciativas centradas en el uso de euskera.

«Cuando nos dijeron que la aplicación tenía que estar relacionada con el mundo de la docencia pensamos que lo que queríamos hacer era crear algo útil. Y vimos que existe una necesidad por parte de algunos padres que no pueden ayudar a sus hijos a hacer los deberes porque no saben euskera», indica Ekhi Ziarrusta, uno de sus creadores. Su aplicación se estructura por materias y explica los ejercicios en los dos idiomas. «Lo que presentamos hoy es una versión muy inicial, pero la aplicación podría desarrollarse si los centros tuviesen interés en ello. Sería hacer una versión para cada colegio con las materias que van a enseñar para que los padres que puedan ayudarles a hacer los deberes en euskera, aunque no sean vascoparlantes», detallan los creadores de GurasApp.

El euskera es la temática principal de una parte importante de las aplicaciones que se presentaron ayer en el campus de la UPV de Leioa. Otro grupo se decantaba por un fin más social. Este es el caso de Aspie. «Está dirigida al alumnado que tenga síndrome de Asperger. La hemos desarrollado a través de unos mini juegos que les ayuden a aprender a expresarse emocionalmente y a identificar las expresiones en las caras ajenas. Está diseñada para que se pueda utilizar tanto en los centros educativos como en los hogares», dice María Galdeano, una de las cuatro alumnas de Magisterio que ha diseñado la idea.

Pablo Bahillo, de Ingeniería, se ha encargado de crear el soporte técnico y hacer que funcione en los móviles. «Han sido cuatro meses de trabajo muy fluido», aseguran. Fomentar que los alumnos interactúen es precisamente uno de los objetivos de este programa de la UPV que comparten las facultades de Magisterio e Ingeniería.

Disponibles en Google Play

«A los alumnos del máster en Ingeniería de las Telecomunicaciones hemos buscado enfrentarlos ante situaciones reales con clientes que les piden un producto, mientras que con los de Magisterio buscamos que estén preparados para utilizar la tecnología con fines pedagógicos», apuntaron Urtza Garay y Maider Huarte, profesoras de ambas facultades. «El siguiente paso debe ser contactar con la comunidad educativa para que comiencen a utilizar estas aplicaciones», aseguran las responsables de un programa que este curso cumple su tercera edición. La novedad de este año: las trece aplicaciones creadas por los más de 60 alumnos participantes se pueden descargar en Google Play.