'Bolo': «El puesto que ahora ocupamos no es el que queríamos» 'Bolo' espera que el nuevo año traiga más suerte al Arenas. / M. C. El entrenador espera que con el cambio de año se revierta la situación clasificatoria del 'Histórico' IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA GETXO. Martes, 19 diciembre 2017, 01:00

La primera vuelta de la temporada se le ha atragantado al Arenas al no cumplir con las expectativas del inicio. Los rojinegros suman tan solo veinte puntos y se encuentran empatados con el Vitoria y el Real Unión, que ocupa la plaza de ‘play-out’ por eludir el descenso. Además, llevan una pobre racha de resultados con nueve partidos sin conocer la victoria, con tres derrotas y seis empates. Una sangría de puntos que su técnico, Jon Pérez ‘Bolo’, no duda en achacar a «errores puntuales y a la falta de acierto en los últimos metros», porque el equipo ofrece buena imagen en todos los encuentros. El parón navideño hasta el fin de semana del 6 de enero de 2018, cuando retornarán a la competición recibiendo al Racing de Santander en Gobela, servirá para «recargar las pilas» de cara a una segunda vuelta muy exigente, con la incógnita si se producirán incorporaciones o bajas de jugadores en el mercado invernal.

– El último partido frente al Sporting B, ¿es fiel reflejo de lo sucedido en el último tramo de esta primera vuelta, con buen juego pero malos resultados?

– Así es. Jugamos bien pero cometemos algún error que nos cuesta caro y falta de acierto en el remate, es la tónica que hemos llevado en la primera vuelta de la temporada. Esperemos que con el parón navideño y el cambio de año se revierta la situación.

– ¿Qué aspectos positivos destacaría del equipo?

– Sin duda alguna que el equipo ha competido contra todos los rivales. En ningún partido han bajado los brazos, siempre hemos estados vivos hasta el pitido final.

– ¿Y la cruz?

– Los puntos que hemos sumado y el puesto que ocupamos en la clasificación, que no era lo que queríamos al principio de la temporada.

– ¿Comienza a preocupar la situación clasificatoria?

– Está claro que queda toda una segunda vuelta, pero la clasificación no es buena. Queremos y debemos salir de ahí cuanto antes. Repito que nuestro pensamiento no pasaba por estar donde estamos pero al final, la vida y el fútbol te coloca en situaciones complicadas y en nuestra mano está salir de ella. Tenemos confianza en revertir la situación y para eso trabajamos duro.

– También los fallos puntuales les han castigado.

– En el fútbol muchas veces se vive del error, pero creo que no hemos cometido tantos como para salir tan perjudicados. Pero cuando cometes uno y el rival lo aprovecha corres el peligrode que suceda lo que nos está sucediendo. También debemos trabajar muy duro para tener acierto en los metros finales que creo es lo único que nos ha faltado, porque en cuanto a juego y oportunidades hemos estado mejor que en pasadas temporadas.

– Tampoco algunos arbitrajes les han favorecido mucho.

– No es cuestión de arbitraje, es más que ellos acierten y en algunos momentos no lo han hecho y nos han perjudicado. Pero no hay que poner de excusa esos errores, si bien es un factor importante que nos han costado puntos. Estamos donde estamos porque no hemos hecho lo que debíamos hacer.

– ¿Tienen pensado mover ficha en el mercado invernal?

– Debemos estar atentos. Nosotros somos un club humilde que no suele hacer muchos cambios. Algún jugador nuestro igual quiere marcharse al no contar con los minutos que esperaba. De todas formas, y por el momento, no tenemos nada hablado.