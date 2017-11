Lambea: «Si no se puede ganar hay que saber empatar» Lambea, durante un entrenamiento en Sarriena. / PEDRO URRESTI El técnico de los azulgranas da valor al empate que lograron en Gobela. «Es una recompensa al trabajo de la semana», asegura I. SÁNCHEZ DE LUNA LEIOA. Martes, 28 noviembre 2017, 01:00

El entrenador del Leioa, Jon Ander Lambea, no dudó en calificar como «justo el empate frente a un gran rival» con el que concluyó el derbi de la Margen Derecha disputado en Gobela. Gracias a él, los azulgranas ya saben lo que es sumar en este campo. Los de Sarriena ya acumulan 7 encuentros consecutivos invictos con 4 empates y 3 victorias, traducidos en 21 puntos, que les permiten defender la décima posición, ecuador de la tabla, con un colchón de 7 respecto al 'play-out' y la misma desventaja respecto a la promoción de ascenso. Lambea no menosprecia esta buena racha «pero me quedo más con las sensaciones que genera el equipo». Destaca que «estamos compitiendo con todos en una liga muy igualada, sumando puntos en campos muy difíciles como el de Gobela». El no perder es «una buena recompensa al trabajo que realizamos durante la semana y esta es la línea a seguir».

El titular del banquillo de Sarriena se mostró «satisfecho» debido a que sus jugadores «cumplieron a la perfección el planteamiento inicial de apretar arriba generando ocasiones y evitando que ellos jugasen cómodos, y en ese primer tiempo tuvimos un buen posicionamiento», que les permitió adelantarse en el marcador. El panorama varió en la segunda mitad, «donde estaba claro que debían dar un paso adelante, ajustaron por dentro y lograron igualar». Con los rojinegros dominando el encuentro «supimos sufrir mucho y debemos poner en valor el punto conseguido porque cuando no se puede ganar hay que saber empatar y manejar las circunstancias», agrega. Lambea tiene claro que su equipo «en ningún momento dio un paso atrás. Tenemos un patrón de juego y da igual el resultado, porque los jugadores tienen ganas de seguir metiendo goles y de ganar los partidos». Ahora, superado el derbi comarcal, tiene la mira puesta en su próximo compromiso, a las 17.00 horas del sábado frente al Amorebieta. El conjunto dirigido por el exjugador del Athletic Joseba Etxebarria, que estuvo 'espiando' el derbi de la Margen Derecha llega tras 7 encuentros invicto, cosechando tres victorias y un empate que les ha permitido salir de los puestos de descenso. Ahora, cuentan con 18 puntos, a tres de desventaja de los azulgranas.