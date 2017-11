María López de Eguilaz: «Soy privilegiada porque he jugado todo» Eguilaz entrena a los porteros de hockey de Jolaseta. / BORJA AGUDO La portera de la selección española de hockey se retira de la competición, pero pretende seguir transmitiendo su pasión a los más jóvenes IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA GETXO. Jueves, 30 noviembre 2017, 01:00

La ya exportera de la selección española y del Jolaseta, María López de Eguilaz, cuelga el 'stick' a los 33 años. Se despide con un impresionante palmarés de éxitos deportivos con la participación en dos citas olímpicas, Pekín 2008 y Río de Janeiro 2016, con un séptimo y octavo puesto. Ha defendido la camiseta nacional en 150 ocasiones con su presencia en dos mundiales y seis europeos. «Lo he jugado todo, no me puedo quejar», afirma agradecida a un deporte al que ha dedicado toda su vida. Ahora, comienza una nueva fase centrada en la familia y los estudios, que compaginará con la transmisión de sus extensos conocimientos deportivos a los más pequeños.

- ¿Qué le ha llevado a tomar la decisión de despedirse del hockey?

- Más que nada, conociéndome, sabía o que lo dejaba todo o que no podía ser dejar la selección. Soy de las de todo o nada. La razón principal es que una ya tiene una edad y me apetecía hacer otras cosas.

- ¿Esas cosas diferentes que menciona están relacionadas con el deporte?

- No. Más que nada están relacionadas con la familia y con terminar la carrera para empezar a trabajar. Con el deporte he ido más lenta en los estudios y ya tocaba cerrar esta etapa.

- ¿Qué balance realiza de todos estos años vinculados al hockey?

- La verdad es que siento mucha satisfacción, alegría y orgullo. He sido una privilegiada dado que todo por lo que he apostado ha tenido sus frutos. Tengo compañeras que han hecho lo mismo que yo y no han tenido la suerte de vivir unos Juegos Olímpicos. A nivel deportivo he cumplido todos mis objetivos y como persona, a su vez, me han hecho madurar y convertirme en lo que soy.

- ¿Cuántos años ha estado vinculada a este deporte?

- En la selección absoluta entré en el 2005 y lo he dejado en 2017, nada menos que 12 años. Eso en la absoluta, porque en la Sub-16 fui convocada con 13 años para jugar mi primer Campeonato de Europa. A partir de ese momento, lo he jugado todo. No me puedo quejar.

- De todas esas experiencias, ¿con cuál se queda?

- Sin duda con participar en las Olimpiadas. Es lo máximo a lo que podemos aspirar los deportistas que no somos futbolistas. Si juegas un Campeonato de Europa o un Mundial, te enfrentan a los diez mejores y es una pasada. Pero en unas Olimpiadas se reúnen los mejores deportistas del mundo de cualquier especialidad. Llegas y estas igual que Rafa Nadal, es el mejor en tenis y tú la mejor en hockey, es algo que te iguala.

- Esos días, la convivencia tiene que ser especial.

- Así es. Estás en el mismo edificio que todos los españoles. Y un día eres de tenis, otro de piragüismo y otro de baloncesto, debido a que todos estamos unidos y apoyándonos cuando toca competir.

- También se ha despedido de su club, Jolaseta.

- He estado 11 años en la Real Sociedad de San Sebastián, pero comencé con 7 en Jolaseta y me fui a los 20. Me ha encantado despedirme en mi casa y ahora mismo, estoy entrenando a todos los porteros del club, pero también llevo al cadete femenino. Quiero seguir ligada al hockey. El deporte me ha dado muchísimo y quiero trasmitírselo a los más jóvenes. Aparte, mientras me divierta y pueda compaginarlo con mi vida, quiero seguir unida a él.