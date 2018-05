Un policía local de Getxo, el terror de los falsificadores José Luis Mintegia analiza un billete de 100 euros para determinar si es una falsificación. / Manu Cecilio A José Luis Mintegia le colaron un carné falso en un control de carretera; desde entonces participa en el desarrollo de un sistema capaz de detectar documentos manipulados ÍÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA Miércoles, 2 mayo 2018, 01:42

Detectar a un jugador de un equipo de Primera División conduciendo con un carné falso o colaborar en la mayor localización de perceptores ilícitos de RGI en Lanbide por «un importe de 3,8 millones de euros». Estos son solo dos de las operaciones en las que ha tomado parte José Luis Mintegia, policía local de Getxo, perito y un maestro en el arte de detectar documentos y billetes falsificados. Hasta tal punto llega su conocimiento que es uno de los docentes de la Asociación de Formación y Estudios Policiales, que aglutina a medio centenar de agentes de diversos cuerpos en el País Vasco, y ha participado en el desarrollo de un revolucionario sistema informático que descubre en cuestión de minutos una falsificación documental.

Pero no siempre ha sido así. Todo comenzó hace cerca de diez años. Durante un control de carretera, «el dueño de un restaurante muy conocido en Getxo» le 'coló' un carné de conducir portugués falso. En aquel momento le pasó desapercibido el engaño, pero sí le llamó la atención la nacionalidad del documento: «Cuando un tiempo después volví a parar al mismo hostelero y me presentó un carné español me sentí tan mal que dije que nunca más me iba a pasar algo así».

Desde ese día se ha volcado en aprender las distintas técnicas para identificar estos fraudes hasta convertirse en su «pasión». «Incluso cuando estoy fuera o de vacaciones ando pendiente del teléfono por si me necesitan para verificar algún documento. Es una responsabilidad saber que, con mis conocimientos, puedo ayudar a pillar a un delincuente».

Su bagaje es reconocido a nivel internacional. Le han invitado a ofrecer cursos en distintos países -hace pocas fechas estuvo en Italia formando a los carabinieri- y gracias a ello cuenta con una amplia red de contactos. «Cada poco me llega una consulta de un compañero europeo o americano enviándome los documentos que está analizando a ver si le puedo echar una mano».

LAS CLAVES Riesgo «Ahora se puede falsificar prácticamente cualquier cosa, hay auténticos magos» Reconocimiento facial «Una persona puede abrir una cuenta bancaria con su foto, pero los datos ser falsos. Es un peligro»

Basta el móvil o una tablet

A lo largo de este tiempo han pasado por sus manos miles de documentos que ha estudiado con ojo experto. «Ahora se puede falsificar prácticamente cualquier cosa, hay auténticos magos». Su último logro sucedió hace unos días, cuando gracias a su intervención «detuvieron a dos ciudadanos chinos en Italia con DNI españoles falsos», relata. Le pidieron ayuda, analizó los carnés, certificó que eran copias y les arrestaron.

Su extenso curriculum, «siempre a la sombra colaborando con distintos cuerpos policiales», le ha llevado a ser el único agente vasco invitado a colaborar en el novedoso sistema Foxid, que permite detectar una falsificación en tiempo real. Se trata de un software informático que, con un teléfono móvil o una tablet con cámara, permite mediante una simple fotografía obtener en pocos segundos una primera verificación automática del documento. Ofrece una fiabilidad del 75% y puede llegar al 99,9% de acierto cuando se hacen dos verificaciones más.

El sistema es utilizado por cuerpos de seguridad y empresas tan potentes como Microsoft. «Es el único capaz de realizar verificaciones rápidas. Existen otras aplicaciones, pero tardan horas y días en hacer la comprobación. Por eso Foxid rompe los moldes», afirma Mintegia.

Este policía local de Getxo ve con cierta preocupación cómo el sistema bancario se «está volcando con el reconocimiento facial, dejando a un lado la comprobación de los documentos». Una situación «peligrosa» debido a que «una persona puede abrir una cuenta bancaria con su foto, pero los datos pueden ser totalmente falsos». Su experiencia le dice que la «falsificación toca a todos los estratos sociales. Hemos detectado a gente con alto poder adquisitivo con documentos ilegales».

Pese a contar con el apoyo total de sus colegas de la Policía Local y otros cuerpos policiales de todo el mundo, reconoce con un poso de amargura sentirse «más valorado fuera que en el País Vasco», afirma este agente que lleva patrullando las calles de Getxo desde hace doce años. Para sus compañeros se ha convertido en una auténtica enciclopedia. «Cada vez que tienen alguna duda sobre un documento o billete al que vienen a preguntar es a mí».