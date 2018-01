Plentzia revisará posibles irregularidades en el cobro de las terrazas Los Independientes denuncian que el Consistorio solo está aplicando la tasa al 50% de los establecimientos hosteleros del municipio T. BASTERRA PLENTZIA. Sábado, 13 enero 2018, 01:00

El Ayuntamiento de Plentzia va revisar posibles irregularidades en el cobro de la tasa de terrazas. Busca detectar si algún establecimiento hostelero no abona este canon pese a realizar una ocupación del suelo público. La medida se va a aplicar tras la denuncia presentada por Independientes de Plentzia ante el Consistorio. Este grupo municipal asegura que el 50% de los cerca de cuarenta establecimientos hosteleros del municipio no está pagando esta tasa, por lo que consideran que se produce «un agravio comparativo» entre unos negocios y otros por una ocupación del suelo público de titularidad municipal para la realización de una actividad empresarial.

Los ediles independientes Keltse Macías y Txelu Gómez acusan al regidor de «dejación de funciones» y le exigen que los servicios técnicos municipales constaten «esta situación de ocupación irregular de la vía pública». Señalan que «el alcalde está obligado a hacer cumplir la ordenanza» y piden que se actúe en consecuencia.

Detallan a su vez que este problema no afecta a los negocios que tienen su terraza dentro de suelos privados ni tampoco a aquellos que dan a la ría, cuya titularidad corresponde a la Demarcación de Costas y es esta administración quien se encarga de que se cobre la tarifa correspondiente por la ocupación de estos terrenos.

El alcalde David Crestelo, por su parte, asegura que en el Ayuntamiento no tienen constancia de que ningún negocio hostelero no abone la tasa de terrazas. «A todos los bares y restaurantes que han solicitado la licencia se les cobra. A día de hoy no hay ninguna denuncia ni queja referente a que alguno no esté pagando salvo la que han presentado los Independientes. De toda maneras se va a revisar lo que se indica en la denuncia para ver si existe algún caso de irregularidad y corregirlo», avanza el regidor.

El de Bildu se mostraba ayer sorprendido por la denuncia presentada ahora por los ediles de un partido que formó parte del gobierno municipal hasta hace cerca de un año y ostentó la Alcaldía de Plentzia durante los dos mandatos anteriores, cuando se está redactando una nueva ordenanza. «Las cifras de los cobros son muy similares a las de años anteriores, cuando estaban ellos en el gobierno», asegura. Niega que las posibles irregularidades lleguen al 50% de los negocios hosteleros. Y lamenta que los Independientes «acusen a todo un sector» de estas prácticas.